Déployez Trino en un clic.
Moteur de requête SQL distribué rapide pour l'exécution d'analyses fédérées sur les lacs de données, les entrepôts et les bases de données opérationnelles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Trino
Trino est un moteur de requête SQL distribué haute performance, développé à l'origine chez Facebook sous le nom de Presto et maintenant maintenu par la Trino Software Foundation. Il permet aux analystes et aux ingénieurs d'exécuter des requêtes SQL ANSI interactives sur des sources de données hétérogènes — stockage d'objets, bases de données relationnelles, courtiers de messages et index de recherche — en les joignant et en les agrégeant comme si elles résidaient dans un entrepôt unique, sans ETL ni déplacement de données.
L'auto-hébergement de Trino sur votre VPS offre aux équipes de données une couche de requête fédérée qu'elles contrôlent entièrement, sans frais par requête et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface utilisateur web intégrée affiche les requêtes en cours, l'utilisation des workers et les plans d'exécution, permettant aux opérateurs de déboguer les performances et d'ajuster les ressources du cluster directement depuis le navigateur.
Caractéristiques principales de Trino
Requêtes SQL fédérées
Connectez des dizaines de sources de données via des connecteurs enfichables et combinez-les dans une seule instruction SQL ANSI, sans étape de staging ni ETL.
Moteur massivement parallèle
L'exécution vectorisée en mémoire et la planification adaptative des requêtes offrent une latence interactive sur les lacs de données et les entrepôts de données à l'échelle du téraoctet.
Catalogue de connecteurs riche
Connecteurs officiels pour Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, et plus encore.
Console web intégrée
L'interface utilisateur basée sur un navigateur affiche les requêtes en cours et terminées, l'état des travailleurs, les métriques au niveau des étapes et les plans d'exécution pour un débogage rapide des performances.
SQL ANSI avec extensions
SQL standard complet avec fonctions de fenêtre, jointures latérales, tableaux, cartes, JSON, types géospatiaux et fonctions définies par l'utilisateur.
JDBC, ODBC et Python
Les pilotes et clients prêts à l'emploi connectent les outils de BI tels que Tableau, Superset et Metabase, ainsi que les notebooks de science des données et les pipelines ETL.
Pourquoi exécuter Trino sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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