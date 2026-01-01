Trino est un moteur de requête SQL distribué haute performance, développé à l'origine chez Facebook sous le nom de Presto et maintenant maintenu par la Trino Software Foundation. Il permet aux analystes et aux ingénieurs d'exécuter des requêtes SQL ANSI interactives sur des sources de données hétérogènes — stockage d'objets, bases de données relationnelles, courtiers de messages et index de recherche — en les joignant et en les agrégeant comme si elles résidaient dans un entrepôt unique, sans ETL ni déplacement de données.

L'auto-hébergement de Trino sur votre VPS offre aux équipes de données une couche de requête fédérée qu'elles contrôlent entièrement, sans frais par requête et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface utilisateur web intégrée affiche les requêtes en cours, l'utilisation des workers et les plans d'exécution, permettant aux opérateurs de déboguer les performances et d'ajuster les ressources du cluster directement depuis le navigateur.