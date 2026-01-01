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Moteur de requête SQL distribué rapide pour l'exécution d'analyses fédérées sur les lacs de données, les entrepôts et les bases de données opérationnelles.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Trino

Trino est un moteur de requête SQL distribué haute performance, développé à l'origine chez Facebook sous le nom de Presto et maintenant maintenu par la Trino Software Foundation. Il permet aux analystes et aux ingénieurs d'exécuter des requêtes SQL ANSI interactives sur des sources de données hétérogènes — stockage d'objets, bases de données relationnelles, courtiers de messages et index de recherche — en les joignant et en les agrégeant comme si elles résidaient dans un entrepôt unique, sans ETL ni déplacement de données.

L'auto-hébergement de Trino sur votre VPS offre aux équipes de données une couche de requête fédérée qu'elles contrôlent entièrement, sans frais par requête et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface utilisateur web intégrée affiche les requêtes en cours, l'utilisation des workers et les plans d'exécution, permettant aux opérateurs de déboguer les performances et d'ajuster les ressources du cluster directement depuis le navigateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Trino

Requêtes SQL fédérées

Connectez des dizaines de sources de données via des connecteurs enfichables et combinez-les dans une seule instruction SQL ANSI, sans étape de staging ni ETL.

Moteur massivement parallèle

L'exécution vectorisée en mémoire et la planification adaptative des requêtes offrent une latence interactive sur les lacs de données et les entrepôts de données à l'échelle du téraoctet.

Catalogue de connecteurs riche

Connecteurs officiels pour Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, et plus encore.

Console web intégrée

L'interface utilisateur basée sur un navigateur affiche les requêtes en cours et terminées, l'état des travailleurs, les métriques au niveau des étapes et les plans d'exécution pour un débogage rapide des performances.

SQL ANSI avec extensions

SQL standard complet avec fonctions de fenêtre, jointures latérales, tableaux, cartes, JSON, types géospatiaux et fonctions définies par l'utilisateur.

JDBC, ODBC et Python

Les pilotes et clients prêts à l'emploi connectent les outils de BI tels que Tableau, Superset et Metabase, ainsi que les notebooks de science des données et les pipelines ETL.

Pourquoi exécuter Trino sur Hostinger

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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