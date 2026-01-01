Déployez TimescaleDB en un clic.
Base de données de séries chronologiques construite sur PostgreSQL — combinant la familiarité de SQL avec l'échelle et la vitesse d'une TSDB spécialement conçue.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TimescaleDB
TimescaleDB étend PostgreSQL avec des capacités natives de séries temporelles, intégrant des hypertables, le partitionnement automatique, les agrégats continus et la compression avancée par-dessus le moteur SQL que les équipes connaissent déjà. Parce qu'il s'agit de PostgreSQL en coulisses, chaque pilote, ORM, outil de BI et extension existants — y compris PostGIS et pg_vector — continuent de fonctionner sans modifications.
L'auto-hébergement de TimescaleDB sur votre propre VPS maintient la télémétrie à haut volume, les flux de capteurs IoT et les données financières de tick sous votre contrôle sans tarification par point de données ni frais de sortie. L'image HA regroupe Patroni et les outils PostgreSQL courants, vous offrant une base prête pour la production pour les charges de travail de métriques, de surveillance et d'analyse.
Caractéristiques principales de TimescaleDB
Hypertables
Partitionne automatiquement les données de séries chronologiques en blocs pour des insertions et des requêtes rapides à l'échelle de milliards de lignes, sans modifier votre façon d'écrire du SQL.
Compression native
La compression orientée colonne réduit généralement les données historiques de plus de 90 %, ce qui diminue les coûts de stockage tout en permettant de mettre à jour et d'interroger rapidement les lignes récentes.
Agrégats continus
Les agrégats matérialisés s'actualisent de manière incrémentale en arrière-plan, de sorte que les tableaux de bord sur des mois ou des années de données brutes restent réactifs en moins d'une seconde.
Compatibilité PostgreSQL complète
Fonctionne avec chaque client PostgreSQL, ORM et extension — y compris PostGIS pour le géospatial et pg_vector pour les embeddings d'IA — sans aucun effort de migration.
Politiques de conservation des données
Supprimez ou sous-échantillonnez automatiquement les anciennes portions de données selon un calendrier, en conservant les données chaudes sur un stockage rapide et en respectant les exigences de rétention de conformité.
Pourquoi exécuter TimescaleDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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