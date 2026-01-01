Le serveur DNS Technitium est un serveur DNS entièrement open-source qui agit à la fois comme serveur de noms faisant autorité pour vos propres domaines et comme résolveur récursif pour les clients réseau. Il prend en charge DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS et DNS-over-QUIC — protégeant les requêtes DNS de la surveillance des FAI et de l'interception de l'homme du milieu sans nécessiter de résolveurs tiers.

Au-delà de la résolution standard, Technitium inclut le blocage des publicités et des logiciels malveillants à l'échelle du réseau via des URL de listes de blocage configurables, la validation DNSSEC et la signature de zone, un serveur DHCP intégré, le clustering multi-serveurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles avec authentification à deux facteurs. L'auto-hébergement vous offre une visibilité complète sur chaque requête DNS de votre réseau sans qu'aucun fournisseur externe ne voie votre trafic.