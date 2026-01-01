Déployez Teable en 1 clic.
Base de données sans code open source avec une interface de feuille de calcul, propulsée par PostgreSQL et la collaboration en temps réel.
Sélectionnez un forfait VPS pour Teable
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Teable
Teable est une alternative rapide et open source à Airtable qui combine une interface de feuille de calcul familière avec toute la puissance d'une base de données PostgreSQL. Il prend en charge des types de champs riches, plusieurs modes d'affichage, la collaboration en temps réel et le filtrage au niveau des lignes — le tout soutenu par une base de données que vous contrôlez entièrement.
L'auto-hébergement de Teable sur un VPS signifie que vos données commerciales résident dans votre propre instance PostgreSQL, sans limites de lignes, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Les équipes peuvent créer des outils internes, des suivis de projets et des bases de données de type CRM sans écrire de code.
Caractéristiques principales de Teable
Backend PostgreSQL
Toutes les données sont stockées dans une base de données PostgreSQL standard que vous possédez, sans format propriétaire ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Plusieurs types d'affichage
Basculez entre les vues grille, galerie, kanban, calendrier et formulaire pour travailler avec les données dans le format qui convient à chaque flux de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier des tableaux simultanément avec des mises à jour en temps réel et sans conflits.
Aucune limite de lignes
Contrairement aux alternatives SaaS, Teable auto-hébergé n'impose aucune limite artificielle sur le nombre de lignes, de tables ou la taille de l'espace de travail.
Accès API
Une API RESTful vous permet d'intégrer les données Teable avec des outils externes, des plateformes d'automatisation et des applications personnalisées.
Pourquoi exécuter Teable sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.