Déployez SurrealDB en un clic.
Base de données multi-modèle combinant des données documentaires, graphiques, relationnelles, de séries chronologiques, géospatiales et vectorielles via un langage de requête unique de type SQL.
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Ce que vous pouvez construire avec SurrealDB
SurrealDB est une base de données multi-modèle moderne écrite en Rust qui unifie les données documentaires, graphiques, relationnelles, de séries temporelles, géospatiales et vectorielles au sein d'un moteur unique, accessible via SurrealQL — un langage de requête de type SQL conçu pour les développeurs qui recherchent de la flexibilité sans avoir à jongler avec plusieurs bases de données spécialisées. Grâce à son support natif pour les requêtes en temps réel, les permissions au niveau des lignes et l'authentification intégrée à la base de données elle-même, SurrealDB peut servir à la fois de base de données et de backend-as-a-service pour les applications web et mobiles.
L'auto-hébergement de SurrealDB sur votre VPS offre aux développeurs et aux petites équipes une base de données multi-modèle puissante sans la tarification par requête de SurrealDB Cloud. L'architecture à binaire unique simplifie le déploiement et les opérations par rapport à l'exécution de bases de données distinctes pour les charges de travail de documents, de graphes et de séries temporelles.
Caractéristiques principales de SurrealDB
Types de données multimodèles
Stockez des documents, des graphes, des lignes relationnelles, des séries temporelles, des données géospatiales et des vecteurs dans la même base de données sans services distincts pour chaque modèle.
Langage de requête SurrealQL
Langage de requête de type SQL avec des extensions pour le parcours de graphe, la recherche vectorielle, les opérateurs géospatiaux et les champs calculés, intégrés au schéma.
Requêtes en temps réel et en direct
Abonnez-vous aux résultats de requêtes en direct via WebSocket pour des mises à jour d'interface utilisateur en temps réel, sans interrogation ni infrastructure de bus d'événements externe.
Sécurité au niveau des lignes
Les permissions granulaires intégrées au schéma vous permettent d'exposer en toute sécurité la base de données directement aux clients web et mobiles sans couche d'API intermédiaire.
Authentification intégrée
L'authentification intégrée basée sur l'utilisateur, la portée et le JWT rend SurrealDB utilisable comme backend-as-a-service pour les applications prototypes.
Interfaces de requêtes multiples
Interrogez via HTTP REST, WebSocket, les bibliothèques clientes natives pour JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET et PHP — ou directement via l'interface de ligne de commande (CLI) SurrealQL.
Pourquoi exécuter SurrealDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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