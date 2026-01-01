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Base de données analytique haute performance conçue pour des requêtes en moins d'une seconde sur des données à l'échelle du pétaoctet.
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Ce que vous pouvez construire avec StarRocks
StarRocks est un entrepôt de données analytique de nouvelle génération qui offre des temps de réponse aux requêtes inférieurs à la seconde grâce à une architecture de traitement massivement parallèle (MPP) et un moteur d'exécution entièrement vectorisé. Conçu pour l'analyse en temps réel, l'analyse multidimensionnelle et les charges de travail hautement concurrentes, il gère des ensembles de données allant du gigaoctet au pétaoctet sans sacrifier la vitesse des requêtes. Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors de l'ingestion des données et sont sélectionnées de manière transparente au moment de la requête, tandis qu'un optimiseur basé sur les coûts entièrement personnalisé garantit des plans d'exécution efficaces pour les jointures et les agrégations complexes.
Compatible filaire avec le protocole MySQL, StarRocks se connecte nativement aux outils de BI tels qu'Apache Superset, Grafana et Tableau sans pilotes supplémentaires. Il prend en charge l'interrogation directe des lacs de données externes, notamment Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi, et s'intègre à Kafka, Flink et Spark pour l'ingestion en continu — le tout à partir d'une seule instance auto-hébergée que vous contrôlez entièrement.
Caractéristiques principales de StarRocks
Requêtes en moins d'une seconde
Le moteur d'exécution vectorisé et l'optimiseur intelligent basé sur les coûts offrent des analyses en moins d'une seconde sur des ensembles de données massifs, sans pré-agrégation ni cubage de données.
Ingestion en temps réel
Le modèle de clé primaire prend en charge les upserts à haut débit et les recherches ponctuelles, permettant l'ingestion simultanée de données et l'exécution de requêtes à l'échelle.
Requêtes de lac de données
Interrogez directement les tables Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi à l'aide de catalogues externes — aucune migration de données ni de pipelines ETL n'est nécessaire.
Compatible MySQL
Connectez n'importe quel client MySQL, outil de BI ou pipeline de données directement à StarRocks en utilisant le protocole MySQL standard sans pilotes supplémentaires.
Vues matérialisées
Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors des modifications de données et sont réutilisées de manière transparente au moment de la requête pour accélérer les tableaux de bord et les rapports.
Pourquoi exécuter StarRocks sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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