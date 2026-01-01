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Gestion des actifs informatiques open source libre pour le suivi du matériel, des licences logicielles et de l'amortissement au sein de votre organisation.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
82,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Snipe-IT

Snipe-IT est un système de gestion des actifs informatiques puissant et open-source, basé sur Laravel, qui aide les organisations à suivre les actifs matériels, les licences logicielles, les accessoires et les consommables tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 13 000 étoiles sur GitHub, il offre des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment des flux de travail d'enregistrement/de sortie, le suivi de la dépréciation, la gestion des garanties et des rapports complets — le tout sans frais de licence coûteux.

L'auto-hébergement de Snipe-IT sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données sensibles relatives aux actifs et aux licences, sans coûts récurrents par utilisateur ou par actif. Le déploiement basé sur MariaDB s'adapte des petites équipes aux grandes entreprises, gérant des milliers d'actifs tout en maintenant des requêtes rapides pour la lecture de codes-barres, les rapports et les intégrations d'API REST.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Snipe-IT

Entrée/Sortie des actifs

Suivez précisément qui possède quel actif à tout moment grâce à un flux de travail simplifié d'enregistrement et de restitution et des notifications par e-mail automatiques.

Gestion des licences

Gérer les clés de licence logicielle, le nombre de sièges et les dates de renouvellement afin de maintenir la conformité et d'éviter le sur-licenciement ou le sous-licenciement.

Suivi de l'amortissement

Calculez l'amortissement des actifs en utilisant les méthodes linéaire ou dégressive pour des rapports financiers et une comptabilité précis.

Code-barres et Codes QR

Générez et scannez des codes-barres ou des codes QR pour chaque actif, permettant des audits physiques rapides et une gestion des stocks adaptée aux mobiles.

API REST et Rapports

Exportez les données vers CSV ou Excel et intégrez-les à des systèmes externes via une API REST complète pour l'automatisation et les flux de travail de veille stratégique.

Pourquoi exécuter Snipe-IT sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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