Déployez Snipe-IT en un clic.
Gestion des actifs informatiques open source libre pour le suivi du matériel, des licences logicielles et de l'amortissement au sein de votre organisation.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Snipe-IT
Snipe-IT est un système de gestion des actifs informatiques puissant et open-source, basé sur Laravel, qui aide les organisations à suivre les actifs matériels, les licences logicielles, les accessoires et les consommables tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 13 000 étoiles sur GitHub, il offre des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment des flux de travail d'enregistrement/de sortie, le suivi de la dépréciation, la gestion des garanties et des rapports complets — le tout sans frais de licence coûteux.
L'auto-hébergement de Snipe-IT sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données sensibles relatives aux actifs et aux licences, sans coûts récurrents par utilisateur ou par actif. Le déploiement basé sur MariaDB s'adapte des petites équipes aux grandes entreprises, gérant des milliers d'actifs tout en maintenant des requêtes rapides pour la lecture de codes-barres, les rapports et les intégrations d'API REST.
Caractéristiques principales de Snipe-IT
Entrée/Sortie des actifs
Suivez précisément qui possède quel actif à tout moment grâce à un flux de travail simplifié d'enregistrement et de restitution et des notifications par e-mail automatiques.
Gestion des licences
Gérer les clés de licence logicielle, le nombre de sièges et les dates de renouvellement afin de maintenir la conformité et d'éviter le sur-licenciement ou le sous-licenciement.
Suivi de l'amortissement
Calculez l'amortissement des actifs en utilisant les méthodes linéaire ou dégressive pour des rapports financiers et une comptabilité précis.
Code-barres et Codes QR
Générez et scannez des codes-barres ou des codes QR pour chaque actif, permettant des audits physiques rapides et une gestion des stocks adaptée aux mobiles.
API REST et Rapports
Exportez les données vers CSV ou Excel et intégrez-les à des systèmes externes via une API REST complète pour l'automatisation et les flux de travail de veille stratégique.
Pourquoi exécuter Snipe-IT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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