Déployez Screego en un clic.
Serveur de partage d'écran auto-hébergé avec un relais TURN intégré pour des connexions WebRTC fiables à travers n'importe quel pare-feu.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Screego
Screego est un serveur de partage d'écran open-source qui permet aux équipes de collaborer à distance sans acheminer le contenu d'écran sensible via un SaaS tiers. Il utilise WebRTC pour un streaming à faible latence et intègre un serveur relais TURN afin que les connexions réussissent à travers les pare-feu d'entreprise restrictifs et le NAT symétrique — éliminant la raison la plus courante de l'échec du partage d'écran dans d'autres outils.
Déployer Screego sur votre propre VPS vous offre un point de partage d'écran permanent sous votre contrôle total. Aucune limite de capacité de réunion, aucun coût d'abonnement par hôte et aucun accès tiers au contenu partagé. Les participants rejoignent via n'importe quel navigateur moderne sans aucun plugin ni téléchargement requis.
Caractéristiques principales de Screego
Relais TURN intégré
Screego intègre un serveur TURN/STUN afin que les connexions WebRTC réussissent à travers les pare-feu d'entreprise et le NAT symétrique sans nécessiter de service de relais externe.
Adhésion sans extension
Les spectateurs rejoignent les salles via un lien partagé dans n'importe quel navigateur moderne — aucune extension, téléchargement de client ou inscription de compte n'est requise.
Plusieurs salles simultanées
Lancez simultanément un nombre illimité de sessions de partage d'écran indépendantes, chacune avec son propre lien d'invitation et son flux isolé.
Aucune limite de capacité
Hébergez des sessions illimitées avec un nombre illimité de participants — la capacité est déterminée par les ressources de votre VPS, et non par un niveau tarifaire.
Prometheus Métriques
Exposer un point de terminaison /metrics pour le scraping Prometheus afin de suivre les salles actives, les connexions TURN et la bande passante de relais au fil du temps.
Pourquoi exécuter Screego sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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