Déployez Scoold en un clic.
Plateforme de questions-réponses auto-hébergée de type Stack Overflow pour les équipes, les salles de classe et le partage de connaissances interne.
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Ce que vous pouvez construire avec Scoold
Scoold est une plateforme open source de questions-réponses et de partage de connaissances inspirée de Stack Overflow, conçue spécifiquement pour les équipes, les écoles et les organisations qui ont besoin d'un endroit structuré pour recueillir les questions, les réponses et les connaissances tacites. Le frontend Spring Boot à JAR unique est associé au backend Para, qui gère l'authentification, la recherche et la persistance, et est livré groupé dans ce déploiement avec un magasin H2 intégré, prêt à l'emploi dès le premier démarrage.
L'auto-hébergement de Scoold conserve chaque question, réponse, vote et identité d'utilisateur sur votre propre VPS au lieu d'un service de Q&R SaaS tiers. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour votre base de connaissances, et la licence Apache 2.0 vous permet d'ajuster les règles de vote, les badges, les espaces et les fournisseurs d'authentification pour correspondre à la manière dont votre équipe travaille réellement.
Caractéristiques principales de Scoold
Flux de travail Stack Overflow
Le vote, les réponses acceptées, la réputation, les badges et les tags offrent aux contributeurs le même flux familier de questions-réponses que le Stack Overflow public, sans courbe d'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe.
Espaces pour les équipes
Regroupez les questions et les utilisateurs dans des Espaces isolés afin que l'ingénierie, le support et les RH puissent partager une seule installation Scoold sans que leur contenu ne se mélange.
Backend Para intégré
Le serveur d'applications Para est déployé aux côtés de Scoold et s'initialise automatiquement au premier démarrage, de sorte que l'authentification, la recherche et le stockage fonctionnent immédiatement sans aucune configuration séparée.
Connexion sociale et LDAP
Connectez-vous avec Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ou un e-mail et un mot de passe — choisissez les fournisseurs d'identité que votre organisation utilise déjà sans écrire de code d'authentification personnalisé.
Blocs Markdown et de code
Le markdown de style GitHub avec des blocs de code mis en évidence syntaxiquement, des tableaux, des listes de tâches et des émojis fait de Scoold un choix naturel pour les équipes d'ingénierie documentant les problèmes techniques et les solutions.
API REST et webhooks
Une interface REST OpenAPI 3.0 et des webhooks signés vous permettent de scripter des rapports, d'importer du contenu Q&R existant et d'intégrer Scoold à un chat, à Zapier ou à votre propre automatisation.
Pourquoi exécuter Scoold sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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