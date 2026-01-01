Déployez Scada-LTS en un clic.
Système SCADA web open source pour la surveillance industrielle, les tableaux de bord, les alarmes et le contrôle d'appareils basé sur des protocoles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Scada-LTS
Scada-LTS est un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) basé sur Java et natif du web, conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de surveiller et de contrôler des équipements industriels depuis un navigateur. Issu du code source éprouvé de Mango Automation, il est livré avec un éditeur de vues graphiques, l'enregistrement de données historiques, la gestion des alarmes, le scripting et des pilotes intégrés pour Modbus, SNMP, OPC et d'autres protocoles industriels — sans licences propriétaires ni frais par balise.
L'auto-hébergement de Scada-LTS sur votre propre VPS maintient les données de processus, les identifiants des appareils et l'activité des opérateurs entièrement au sein de votre infrastructure, tout en rendant les tableaux de bord accessibles aux équipes sur le terrain via HTTPS standard sans exposer les automates programmables (PLC) à l'internet public.
Caractéristiques principales de Scada-LTS
Pilotes multi-protocoles
Les sources de données natives Modbus, SNMP, OPC, HTTP et SQL se connectent à des automates, des capteurs et des systèmes existants sans passerelles tierces.
Éditeur de vues graphiques
Un générateur de vues par glisser-déposer permet aux ingénieurs de composer des diagrammes de mimique en temps réel, des jauges et des graphiques de tendances directement dans le navigateur.
Alarmes et gestionnaires d'événements
Des niveaux d'alarme configurables avec des actions par e-mail, script et point de consigne transforment les anomalies en réponses automatisées dans toute l'usine.
Journalisation des données historiques
Chaque point de données est horodaté et stocké dans MySQL, permettant l'analyse des tendances à long terme, les rapports et les pistes d'audit réglementaires.
Scripting et points méta
Les points méta basés sur JavaScript et les gestionnaires d'événements calculent des valeurs dérivées, des KPI et une logique personnalisée sans services externes.
Architecture web native
Fonctionne sous Apache Tomcat avec une interface utilisateur entièrement basée sur un navigateur, de sorte que les opérateurs accèdent aux tableaux de bord depuis n'importe quel appareil sur le réseau.
Pourquoi exécuter Scada-LTS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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