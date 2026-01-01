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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Scada-LTS

Scada-LTS est un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) basé sur Java et natif du web, conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de surveiller et de contrôler des équipements industriels depuis un navigateur. Issu du code source éprouvé de Mango Automation, il est livré avec un éditeur de vues graphiques, l'enregistrement de données historiques, la gestion des alarmes, le scripting et des pilotes intégrés pour Modbus, SNMP, OPC et d'autres protocoles industriels — sans licences propriétaires ni frais par balise.

L'auto-hébergement de Scada-LTS sur votre propre VPS maintient les données de processus, les identifiants des appareils et l'activité des opérateurs entièrement au sein de votre infrastructure, tout en rendant les tableaux de bord accessibles aux équipes sur le terrain via HTTPS standard sans exposer les automates programmables (PLC) à l'internet public.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Scada-LTS

Pilotes multi-protocoles

Les sources de données natives Modbus, SNMP, OPC, HTTP et SQL se connectent à des automates, des capteurs et des systèmes existants sans passerelles tierces.

Éditeur de vues graphiques

Un générateur de vues par glisser-déposer permet aux ingénieurs de composer des diagrammes de mimique en temps réel, des jauges et des graphiques de tendances directement dans le navigateur.

Alarmes et gestionnaires d'événements

Des niveaux d'alarme configurables avec des actions par e-mail, script et point de consigne transforment les anomalies en réponses automatisées dans toute l'usine.

Journalisation des données historiques

Chaque point de données est horodaté et stocké dans MySQL, permettant l'analyse des tendances à long terme, les rapports et les pistes d'audit réglementaires.

Scripting et points méta

Les points méta basés sur JavaScript et les gestionnaires d'événements calculent des valeurs dérivées, des KPI et une logique personnalisée sans services externes.

Architecture web native

Fonctionne sous Apache Tomcat avec une interface utilisateur entièrement basée sur un navigateur, de sorte que les opérateurs accèdent aux tableaux de bord depuis n'importe quel appareil sur le réseau.

Pourquoi exécuter Scada-LTS sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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