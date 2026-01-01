Ryot (Roll Your Own Tracker) est une plateforme open-source et auto-hébergée pour suivre les médias que vous consommez, les entraînements que vous effectuez, les livres que vous lisez et les habitudes que vous développez. Elle extrait les métadonnées de sources comme TMDB, Audible et OpenLibrary afin que vous passiez du temps à suivre, et non à taper.

Héberger Ryot sur votre propre VPS garde toutes vos données personnelles privées — pas d'analyses tierces, pas de publicités, et aucun risque qu'un service ne ferme. Vous possédez chaque enregistrement dès le premier jour.