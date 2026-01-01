Déployez Ryot en un clic.
Traqueur auto-hébergé pour la consommation de médias, les activités physiques, les livres et les habitudes quotidiennes.
Sélectionnez un forfait VPS pour Ryot
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) est une plateforme open-source et auto-hébergée pour suivre les médias que vous consommez, les entraînements que vous effectuez, les livres que vous lisez et les habitudes que vous développez. Elle extrait les métadonnées de sources comme TMDB, Audible et OpenLibrary afin que vous passiez du temps à suivre, et non à taper.
Héberger Ryot sur votre propre VPS garde toutes vos données personnelles privées — pas d'analyses tierces, pas de publicités, et aucun risque qu'un service ne ferme. Vous possédez chaque enregistrement dès le premier jour.
Caractéristiques principales de Ryot
Suivi des médias
Enregistrez des films, des émissions de télévision, des animes, des mangas, des podcasts et des jeux vidéo avec des métadonnées automatiques de TMDB, IGDB et plus encore.
Suivi de la forme physique
Enregistrez vos entraînements et exercices avec des séries, des répétitions et des poids pour suivre vos progrès au fil du temps.
Suivi des livres et livres audio
Suivez la progression de la lecture et de l'écoute grâce aux métadonnées extraites d'OpenLibrary et d'Audible.
Importation et exportation
Migrer des données depuis Goodreads, Trakt, MyAnimeList et d'autres outils de suivi populaires grâce à des importateurs intégrés.
Accès API
API GraphQL complète avec des jetons d'accès administrateur pour la création d'intégrations et d'automatisations personnalisées.
Pourquoi exécuter Ryot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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