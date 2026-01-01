Déployez RStudio Server en un clic.
IDE R basé sur navigateur pour le calcul statistique, l'analyse de données et la visualisation sans installation locale.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RStudio Server
RStudio Server est la version web de l'IDE RStudio, l'environnement de développement le plus largement utilisé pour le langage de programmation R. Il fonctionne entièrement dans un navigateur, offrant aux data scientists, statisticiens et chercheurs le même environnement R riche en fonctionnalités qu'ils auraient sur un poste de travail local — éditeur de script, console, visionneuse de tracés, gestionnaire de paquets et inspecteur d'environnement — sans nécessiter l'installation de R ou RStudio sur la machine de chaque utilisateur.
L'auto-hébergement de RStudio Server sur un VPS offre à votre équipe un environnement R persistant soutenu par un CPU et une mémoire dédiés. Les analyses, les installations de paquets et les grands ensembles de données restent sur le serveur plutôt que de consommer les ressources de la machine locale, ce qui rend pratique l'exécution de charges de travail R gourmandes en calcul depuis n'importe quel appareil.
Caractéristiques principales de RStudio Server
IDE R complet dans le navigateur
L'interface complète de RStudio — éditeur de script, console, explorateur d'environnement et visionneuse de tracés — s'exécute dans votre navigateur sans nécessiter d'installation locale de R.
Carnets R Markdown
Créez et affichez des documents R Markdown qui combinent code, sortie et prose en rapports HTML, PDF ou Word reproductibles en un seul clic.
Développement d'applications Shiny
Créez et prévisualisez des applications web interactives Shiny directement depuis l'éditeur avec un volet de prévisualisation en direct pour une itération rapide.
Gestion des paquets
Installer et gérer des paquets R depuis CRAN, Bioconductor et GitHub directement depuis l'IDE avec résolution automatique des dépendances.
Intégration Git intégrée
Gérez les versions des scripts, des analyses et des projets grâce à la prise en charge intégrée de Git et SVN, sans quitter l'IDE.
Pourquoi exécuter RStudio Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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