Déployez RosarioSIS en un clic.
Système d'information étudiant open source pour gérer les notes, les emplois du temps, les présences, la facturation et la restauration.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RosarioSIS
RosarioSIS est un système d'information scolaire gratuit et open-source conçu pour les écoles, les districts scolaires et les centres de formation qui ont besoin de gérer le cycle de vie complet des étudiants en un seul endroit. Il couvre les admissions, la planification, les bulletins de notes, les présences, la discipline, la facturation, la restauration scolaire et plus d'une douzaine d'autres modules — tous accessibles depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau.
L'auto-hébergement de RosarioSIS sur votre VPS maintient les dossiers sensibles des étudiants, les notes et les données financières sous votre contrôle direct, sans frais par étudiant ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur de cloud. Le déploiement inclut PostgreSQL et est préconfiguré avec des étiquettes Traefik pour le routage HTTPS automatique.
Caractéristiques principales de RosarioSIS
Notes et bulletins scolaires
Suivez les devoirs, les calculs de notes pondérées, les périodes d'évaluation, et générez des bulletins et des relevés de notes imprimables directement depuis le système.
Suivi des présences
Enregistrez les présences quotidiennes et par cours avec des codes personnalisés, puis générez des rapports d'absence et informez automatiquement les parents par e-mail.
Planification et rotation
Établissez les emplois du temps principaux, gérez les demandes de cours et attribuez les élèves aux sections avec détection des conflits et contraintes de salles et d'enseignants.
Facturation et service de restauration
Gérez les frais de scolarité, les factures, les paiements et les plans de repas de la cafétéria avec des soldes de compte par élève et des relevés imprimables.
Portails parents et élèves
Donnez aux familles leurs propres identifiants pour consulter les notes, les emplois du temps, les présences et les devoirs sans exposer les flux de travail du personnel administratif.
Multilingue et modulaire
Disponible en anglais, espagnol, français, et plus encore, avec des plugins optionnels pour les évaluations en ligne, les relevés de notes et les constructeurs de rapports personnalisés.
Pourquoi exécuter RosarioSIS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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