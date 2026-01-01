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Système d'information étudiant open source pour gérer les notes, les emplois du temps, les présences, la facturation et la restauration.

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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec RosarioSIS

RosarioSIS est un système d'information scolaire gratuit et open-source conçu pour les écoles, les districts scolaires et les centres de formation qui ont besoin de gérer le cycle de vie complet des étudiants en un seul endroit. Il couvre les admissions, la planification, les bulletins de notes, les présences, la discipline, la facturation, la restauration scolaire et plus d'une douzaine d'autres modules — tous accessibles depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

L'auto-hébergement de RosarioSIS sur votre VPS maintient les dossiers sensibles des étudiants, les notes et les données financières sous votre contrôle direct, sans frais par étudiant ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur de cloud. Le déploiement inclut PostgreSQL et est préconfiguré avec des étiquettes Traefik pour le routage HTTPS automatique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de RosarioSIS

Notes et bulletins scolaires

Suivez les devoirs, les calculs de notes pondérées, les périodes d'évaluation, et générez des bulletins et des relevés de notes imprimables directement depuis le système.

Suivi des présences

Enregistrez les présences quotidiennes et par cours avec des codes personnalisés, puis générez des rapports d'absence et informez automatiquement les parents par e-mail.

Planification et rotation

Établissez les emplois du temps principaux, gérez les demandes de cours et attribuez les élèves aux sections avec détection des conflits et contraintes de salles et d'enseignants.

Facturation et service de restauration

Gérez les frais de scolarité, les factures, les paiements et les plans de repas de la cafétéria avec des soldes de compte par élève et des relevés imprimables.

Portails parents et élèves

Donnez aux familles leurs propres identifiants pour consulter les notes, les emplois du temps, les présences et les devoirs sans exposer les flux de travail du personnel administratif.

Multilingue et modulaire

Disponible en anglais, espagnol, français, et plus encore, avec des plugins optionnels pour les évaluations en ligne, les relevés de notes et les constructeurs de rapports personnalisés.

Pourquoi exécuter RosarioSIS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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