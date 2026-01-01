RosarioSIS est un système d'information scolaire gratuit et open-source conçu pour les écoles, les districts scolaires et les centres de formation qui ont besoin de gérer le cycle de vie complet des étudiants en un seul endroit. Il couvre les admissions, la planification, les bulletins de notes, les présences, la discipline, la facturation, la restauration scolaire et plus d'une douzaine d'autres modules — tous accessibles depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

L'auto-hébergement de RosarioSIS sur votre VPS maintient les dossiers sensibles des étudiants, les notes et les données financières sous votre contrôle direct, sans frais par étudiant ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur de cloud. Le déploiement inclut PostgreSQL et est préconfiguré avec des étiquettes Traefik pour le routage HTTPS automatique.