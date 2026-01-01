Déployez Rocket.Chat en un clic.
Plateforme de communication d'équipe open source avec messagerie en temps réel, appels vidéo et maîtrise totale des données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rocket.Chat
Rocket.Chat est une plateforme de communication d'équipe entièrement open source, utilisée par plus de 12 millions d'utilisateurs et déployée dans des milliers d'organisations à travers le monde, y compris la NASA, l'US Navy et Deutsche Telekom. Elle offre des canaux, des messages directs, des vidéoconférences, le partage de fichiers, le partage d'écran et un vaste écosystème d'intégration — le tout sans dépendre d'une infrastructure tierce.
L'auto-hébergement de Rocket.Chat sur votre propre VPS offre à votre équipe un centre de communication privé sans frais par utilisateur et un contrôle total sur vos données. Ce déploiement utilise MongoDB avec un ensemble de répliques pour une intégrité élevée des données, garantissant que vos messages, fichiers et historique de conversation restent durables et accessibles. Le compte administrateur initial est créé automatiquement en utilisant les identifiants configurés lors du déploiement.
Caractéristiques principales de Rocket.Chat
Messagerie en temps réel
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants avec des fils de discussion, des réactions, l'épinglage de messages et une recherche en texte intégral dans l'historique.
Appels vidéo et audio
Visioconférence intégrée avec partage d'écran via Jitsi, BigBlueButton ou WebRTC natif — aucun outil de réunion externe requis.
Boîte de réception omnicanal
Gérer les conversations clients depuis LiveChat, les e-mails, WhatsApp, Telegram et d'autres canaux dans une seule boîte de réception unifiée.
Sécurité d'entreprise
LDAP, SAML SSO, authentification à deux facteurs, chiffrement de bout en bout et contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles pour les environnements soumis à de fortes exigences de conformité.
Intégrations étendues
Connectez-vous à GitHub, Jira, GitLab et des centaines d'autres outils via des webhooks, des commandes slash et une place de marché d'applications intégrée.
Pourquoi exécuter Rocket.Chat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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