Déployez Rivet en un clic.
Environnement d'exécution open source pour les acteurs à état, propulsant les agents d'IA, les applications collaboratives et les flux de travail durables.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rivet
Rivet est un moteur d'orchestration open-source pour les acteurs Rivet — des processus légers et de longue durée dont l'état réside en mémoire et est persisté automatiquement. Contrairement aux runtimes serverless sans état, chaque acteur conserve son propre état sauvegardé par SQLite, son identité adressable et son journal d'événements, ce qui en fait un choix naturel pour les agents IA, les sessions de jeux multijoueurs, les éditeurs collaboratifs et les workflows durables.
L'auto-hébergement de Rivet sur votre propre VPS maintient l'état de l'acteur, la mémoire de l'agent et les données de workflow entièrement sous votre contrôle, sans frais par exécution. Le moteur inclus est livré avec le tableau de bord Inspector intégré pour parcourir l'état de l'acteur, rejouer les workflows et déboguer le trafic en direct sans instrumenter le code de l'application.
Caractéristiques principales de Rivet
Acteurs avec état
Processus de longue durée avec état en mémoire, persistance SQLite et identités adressables stables pour les agents d'IA et les sessions multijoueurs.
Flux de travail durables
L'exécution du workflow survit aux pannes et aux redémarrages, en rejouant l'historique des événements afin que la logique métier reprenne exactement là où elle s'était arrêtée.
Inspecteur intégré
Tableau de bord du navigateur pour parcourir les bases de données SQLite des acteurs, inspecter l'état du workflow, surveiller les événements et piloter les acteurs via un REPL.
SDKs polyglottes
Connectez les runners via les SDKs officiels de RivetKit pour TypeScript, Rust, Python et Swift sans réécrire les services existants.
Stockage de système de fichiers
Déploiement monoposte prêt pour la production, basé sur un stockage RocksDB intégré — aucune base de données externe n'est requise pour démarrer.
Planification de conteneurs
Exécute le code utilisateur sous forme de conteneurs sur les nœuds d'exécution, ce qui facilite l'exécution des agents et des serveurs de jeu aux côtés du moteur.
Pourquoi exécuter Rivet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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