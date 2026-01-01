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Environnement d'exécution open source pour les acteurs à état, propulsant les agents d'IA, les applications collaboratives et les flux de travail durables.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Rivet

Rivet est un moteur d'orchestration open-source pour les acteurs Rivet — des processus légers et de longue durée dont l'état réside en mémoire et est persisté automatiquement. Contrairement aux runtimes serverless sans état, chaque acteur conserve son propre état sauvegardé par SQLite, son identité adressable et son journal d'événements, ce qui en fait un choix naturel pour les agents IA, les sessions de jeux multijoueurs, les éditeurs collaboratifs et les workflows durables.

L'auto-hébergement de Rivet sur votre propre VPS maintient l'état de l'acteur, la mémoire de l'agent et les données de workflow entièrement sous votre contrôle, sans frais par exécution. Le moteur inclus est livré avec le tableau de bord Inspector intégré pour parcourir l'état de l'acteur, rejouer les workflows et déboguer le trafic en direct sans instrumenter le code de l'application.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Rivet

Acteurs avec état

Processus de longue durée avec état en mémoire, persistance SQLite et identités adressables stables pour les agents d'IA et les sessions multijoueurs.

Flux de travail durables

L'exécution du workflow survit aux pannes et aux redémarrages, en rejouant l'historique des événements afin que la logique métier reprenne exactement là où elle s'était arrêtée.

Inspecteur intégré

Tableau de bord du navigateur pour parcourir les bases de données SQLite des acteurs, inspecter l'état du workflow, surveiller les événements et piloter les acteurs via un REPL.

SDKs polyglottes

Connectez les runners via les SDKs officiels de RivetKit pour TypeScript, Rust, Python et Swift sans réécrire les services existants.

Stockage de système de fichiers

Déploiement monoposte prêt pour la production, basé sur un stockage RocksDB intégré — aucune base de données externe n'est requise pour démarrer.

Planification de conteneurs

Exécute le code utilisateur sous forme de conteneurs sur les nœuds d'exécution, ce qui facilite l'exécution des agents et des serveurs de jeu aux côtés du moteur.

Pourquoi exécuter Rivet sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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