Déployez Remark42 avec une installation en un clic.
Moteur de commentaires open source axé sur la confidentialité pour les blogs et les sites web — une alternative légère et auto-hébergée à Disqus.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Remark42
Remark42 est un moteur de commentaires léger et open-source pour les blogs et les sites web, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus, Facebook Comments et autres plateformes de commentaires commerciales. Écrit en Go pour une faible empreinte mémoire et une haute concurrence, il s'intègre via un simple extrait JavaScript sur n'importe quel site web — HTML statique, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, ou tout autre framework — pour ajouter des discussions thématiques sans suivre les visiteurs ni afficher de publicités.
L'auto-hébergement de Remark42 sur votre VPS conserve chaque commentaire, vote et compte de lecteur au sein de votre infrastructure plutôt que d'être exploité par un SaaS tiers pour des données publicitaires. La pile compacte fonctionne dans un seul conteneur avec un stockage BoltDB intégré — aucune base de données ou cache séparé n'est requis.
Caractéristiques principales de Remark42
Intégration facile
Insérez un simple extrait de code JavaScript dans n'importe quel site web pour ajouter des commentaires en fil de discussion — fonctionne avec les sites statiques, les blogs et tout framework qui autorise le HTML personnalisé.
OAuth multi-fournisseurs
Les visiteurs se connectent avec Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ou via une authentification anonyme ou par lien e-mail.
Confidentialité garantie
Pas de pixels de suivi, pas de cookies tiers, pas de profilage comportemental — Remark42 ne stocke que ce qui est nécessaire pour afficher les commentaires et les notifications.
Markdown et fils de discussion
Prise en charge complète de Markdown, y compris les blocs de code, les réponses imbriquées, le vote et la modification/suppression avec des fenêtres de temps configurables.
Outils de modération
Outils d'administration intégrés pour la modération en masse, le blocage d'adresses IP, le filtrage des propos injurieux, la recherche de commentaires et les notifications par e-mail/Telegram pour les nouveaux commentaires.
Sauvegarde et exportation
Stockage BoltDB compact avec sauvegardes quotidiennes automatiques, importateur pour les commentaires Disqus et WordPress, et exportation JSON pour la migration.
Pourquoi exécuter Remark42 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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