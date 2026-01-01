Remark42 est un moteur de commentaires léger et open-source pour les blogs et les sites web, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus, Facebook Comments et autres plateformes de commentaires commerciales. Écrit en Go pour une faible empreinte mémoire et une haute concurrence, il s'intègre via un simple extrait JavaScript sur n'importe quel site web — HTML statique, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, ou tout autre framework — pour ajouter des discussions thématiques sans suivre les visiteurs ni afficher de publicités.

L'auto-hébergement de Remark42 sur votre VPS conserve chaque commentaire, vote et compte de lecteur au sein de votre infrastructure plutôt que d'être exploité par un SaaS tiers pour des données publicitaires. La pile compacte fonctionne dans un seul conteneur avec un stockage BoltDB intégré — aucune base de données ou cache séparé n'est requis.