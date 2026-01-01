Jusqu'à 69% de réduction sur Reitti

Déployez Reitti avec une installation en un clic.

Plateforme de suivi de localisation et de chronologie auto-hébergée qui préserve la confidentialité de votre historique de déplacements, comme alternative à Google Timeline.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99MAD/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Reitti avec une installation en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour Reitti

63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Reitti

Reitti est une application auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui vous offre une alternative privée à Google Timeline. Importez votre historique existant à partir des exportations de Google Maps Timeline, des fichiers GPX et de GeoJSON, ou alimentez des positions en direct à partir d'applications téléphoniques telles que OwnTracks et GPSLogger pour construire un enregistrement continu de vos déplacements.

Reitti détecte automatiquement les lieux et les trajets importants, puis les visualise sur une carte interactive avec des chronologies quotidiennes et des statistiques de mouvement. Étant donné que tout fonctionne sur votre propre serveur, votre historique de localisation détaillé ne quitte jamais votre infrastructure et n'est jamais exploité à des fins publicitaires. Ce modèle regroupe une base de données PostGIS pour les requêtes géospatiales, un cache Redis et un cache de tuiles de carte intégré afin que la pile complète fonctionne ensemble prête à l'emploi.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Reitti

Importation multi-sources

Importez l'historique depuis les exportations de la Chronologie Google Maps, les fichiers GPX et GeoJSON, ou diffusez des données en direct depuis OwnTracks et GPSLogger.

Détection automatique de lieu

Reitti analyse vos points bruts afin de détecter les lieux significatifs et les emplacements visités sans étiquetage manuel.

Aperçus sur les voyages

Les déplacements sont regroupés en trajets avec des distances, des durées et des modes de transport, afin que votre chronologie se lise comme un journal.

Chronologie cartographique interactive

Parcourez n'importe quel jour sur une carte interactive avec les itinéraires, les arrêts et une chronologie de votre activité.

Confidentialité auto-hébergée

Toutes les données de localisation restent dans votre propre base de données PostGIS, jamais partagées avec Google ni utilisées à des fins publicitaires.

Pourquoi exécuter Reitti sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

AdventureLog

AdventureLog

Suivi de voyage et planificateur de voyage auto-hébergés avec cartes interactives

Déployer
AirTrail

AirTrail

Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur

Déployer
Baby Buddy

Baby Buddy

Application de suivi de bébé aidant les parents à surveiller les activités quotidiennes et la santé

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.