Reitti est une application auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui vous offre une alternative privée à Google Timeline. Importez votre historique existant à partir des exportations de Google Maps Timeline, des fichiers GPX et de GeoJSON, ou alimentez des positions en direct à partir d'applications téléphoniques telles que OwnTracks et GPSLogger pour construire un enregistrement continu de vos déplacements.

Reitti détecte automatiquement les lieux et les trajets importants, puis les visualise sur une carte interactive avec des chronologies quotidiennes et des statistiques de mouvement. Étant donné que tout fonctionne sur votre propre serveur, votre historique de localisation détaillé ne quitte jamais votre infrastructure et n'est jamais exploité à des fins publicitaires. Ce modèle regroupe une base de données PostGIS pour les requêtes géospatiales, un cache Redis et un cache de tuiles de carte intégré afin que la pile complète fonctionne ensemble prête à l'emploi.