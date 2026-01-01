Déployez Reitti avec une installation en un clic.
Plateforme de suivi de localisation et de chronologie auto-hébergée qui préserve la confidentialité de votre historique de déplacements, comme alternative à Google Timeline.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Reitti
Reitti est une application auto-hébergée de suivi de localisation et de chronologie qui vous offre une alternative privée à Google Timeline. Importez votre historique existant à partir des exportations de Google Maps Timeline, des fichiers GPX et de GeoJSON, ou alimentez des positions en direct à partir d'applications téléphoniques telles que OwnTracks et GPSLogger pour construire un enregistrement continu de vos déplacements.
Reitti détecte automatiquement les lieux et les trajets importants, puis les visualise sur une carte interactive avec des chronologies quotidiennes et des statistiques de mouvement. Étant donné que tout fonctionne sur votre propre serveur, votre historique de localisation détaillé ne quitte jamais votre infrastructure et n'est jamais exploité à des fins publicitaires. Ce modèle regroupe une base de données PostGIS pour les requêtes géospatiales, un cache Redis et un cache de tuiles de carte intégré afin que la pile complète fonctionne ensemble prête à l'emploi.
Caractéristiques principales de Reitti
Importation multi-sources
Importez l'historique depuis les exportations de la Chronologie Google Maps, les fichiers GPX et GeoJSON, ou diffusez des données en direct depuis OwnTracks et GPSLogger.
Détection automatique de lieu
Reitti analyse vos points bruts afin de détecter les lieux significatifs et les emplacements visités sans étiquetage manuel.
Aperçus sur les voyages
Les déplacements sont regroupés en trajets avec des distances, des durées et des modes de transport, afin que votre chronologie se lise comme un journal.
Chronologie cartographique interactive
Parcourez n'importe quel jour sur une carte interactive avec les itinéraires, les arrêts et une chronologie de votre activité.
Confidentialité auto-hébergée
Toutes les données de localisation restent dans votre propre base de données PostGIS, jamais partagées avec Google ni utilisées à des fins publicitaires.
Pourquoi exécuter Reitti sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
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