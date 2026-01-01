Déployez Redpanda Console en un clic.
Interface web conviviale pour les développeurs pour gérer les clusters Kafka et Redpanda, les sujets, les groupes de consommateurs et les flux de messages en direct.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Redpanda Console
Redpanda Console est une interface utilisateur web open source développée par Redpanda Data pour inspecter et opérer des clusters de streaming compatibles Kafka. Elle expose les sujets, les partitions, les offsets, les groupes de consommateurs, les schémas, les ACL et les charges utiles de messages en direct via une interface unique, avec un support intégré pour le décodage JSON, Avro, Protobuf et MessagePack.
Ce déploiement en un clic livre Console avec un broker Redpanda embarqué, vous offrant ainsi un point de terminaison Kafka-API fonctionnel, un registre de schémas et une API d'administration dès le démarrage du conteneur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous permet de garder les données d'événements, les charges utiles des clients et les métadonnées de flux entièrement sous votre contrôle, sans frais SaaS par broker.
Caractéristiques principales de Redpanda Console
Visionneuse de messages en direct
Diffusez les enregistrements de n'importe quel sujet en temps réel avec le voyage dans le temps, la recherche et le décodage par champ pour les charges utiles JSON, Avro et Protobuf.
Gestion des sujets
Créer, configurer et supprimer des rubriques, modifier les paramètres de rétention et de partition, et produire des messages de test directement depuis le navigateur.
Aperçus sur les groupes de consommateurs
Inspecter les membres du groupe, le décalage par partition et les offsets afin de pouvoir déboguer les consommateurs bloqués sans avoir à fouiller dans les outils CLI.
Registre de schémas intégré
Parcourir les sujets Avro, JSON Schema et Protobuf, consulter l'historique des versions et vérifier la compatibilité avant de promouvoir les modifications.
Broker Redpanda embarqué
Livré avec un courtier Redpanda entièrement configuré exposant l'API Kafka, le Schema Registry et l'API Admin pour des tests instantanés.
Compatible avec l'API Kafka
Connectez la Console à n'importe quel cluster Kafka, Confluent Cloud, MSK ou Redpanda externe en le dirigeant vers vos brokers existants.
Pourquoi exécuter Redpanda Console sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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