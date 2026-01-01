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Interface web conviviale pour les développeurs pour gérer les clusters Kafka et Redpanda, les sujets, les groupes de consommateurs et les flux de messages en direct.

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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Redpanda Console

Redpanda Console est une interface utilisateur web open source développée par Redpanda Data pour inspecter et opérer des clusters de streaming compatibles Kafka. Elle expose les sujets, les partitions, les offsets, les groupes de consommateurs, les schémas, les ACL et les charges utiles de messages en direct via une interface unique, avec un support intégré pour le décodage JSON, Avro, Protobuf et MessagePack.

Ce déploiement en un clic livre Console avec un broker Redpanda embarqué, vous offrant ainsi un point de terminaison Kafka-API fonctionnel, un registre de schémas et une API d'administration dès le démarrage du conteneur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous permet de garder les données d'événements, les charges utiles des clients et les métadonnées de flux entièrement sous votre contrôle, sans frais SaaS par broker.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Redpanda Console

Visionneuse de messages en direct

Diffusez les enregistrements de n'importe quel sujet en temps réel avec le voyage dans le temps, la recherche et le décodage par champ pour les charges utiles JSON, Avro et Protobuf.

Gestion des sujets

Créer, configurer et supprimer des rubriques, modifier les paramètres de rétention et de partition, et produire des messages de test directement depuis le navigateur.

Aperçus sur les groupes de consommateurs

Inspecter les membres du groupe, le décalage par partition et les offsets afin de pouvoir déboguer les consommateurs bloqués sans avoir à fouiller dans les outils CLI.

Registre de schémas intégré

Parcourir les sujets Avro, JSON Schema et Protobuf, consulter l'historique des versions et vérifier la compatibilité avant de promouvoir les modifications.

Broker Redpanda embarqué

Livré avec un courtier Redpanda entièrement configuré exposant l'API Kafka, le Schema Registry et l'API Admin pour des tests instantanés.

Compatible avec l'API Kafka

Connectez la Console à n'importe quel cluster Kafka, Confluent Cloud, MSK ou Redpanda externe en le dirigeant vers vos brokers existants.

Pourquoi exécuter Redpanda Console sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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