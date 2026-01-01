Déployez Quickwit en un clic.
Moteur de recherche cloud-natif pour l'observabilité — une alternative open source à Datadog, Elasticsearch, Loki et Tempo.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Quickwit
Quickwit est un moteur de recherche distribué open source écrit en Rust et conçu spécifiquement pour la gestion des logs, le traçage distribué et les charges de travail d'observabilité à n'importe quelle échelle. Il découple le calcul du stockage, indexant les données directement dans le stockage objet afin que les équipes puissent conserver des mois ou des années de télémétrie en ligne pour une fraction du coût des piles de logs traditionnelles.
L'auto-hébergement de Quickwit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre pipeline d'observabilité, une compatibilité native avec OpenTelemetry et Jaeger, et une source de données Grafana — sans tarification par hôte, limites de rétention ou verrouillage propriétaire liés aux plateformes d'observabilité SaaS.
Caractéristiques principales de Quickwit
OpenTelemetry natif
Ingérez les logs et les traces directement via OTLP gRPC et HTTP sans sidecars ni mappage de schéma, puis interrogez-les en quelques secondes.
Compatible Jaeger
L'API gRPC Jaeger intégrable permet à l'interface utilisateur et aux clients Jaeger existants d'interroger les traces prises en charge par Quickwit sans aucune modification de l'application.
Recherche en moins d'une seconde
L'indexation basée sur Tantivy permet des requêtes en texte intégral et structurées sur des téraoctets de journaux et de traces avec des réponses à faible latence.
Backend de stockage d'objets
Indexe les données directement dans un stockage compatible S3, ce qui rend la rétention peu coûteuse et flexible — conservez des mois de télémétrie sans SSD coûteux.
Source de données Grafana
Le plugin officiel Grafana transforme Quickwit en une source de logs et de traces de premier ordre, aux côtés des tableaux de bord Prometheus et Loki.
Ingestion sans schéma
Le mappage dynamique vous permet d'ingérer du JSON semi-structuré sans définir de schéma au préalable, avec des schémas stricts facultatifs lorsque vous en avez besoin.
Pourquoi exécuter Quickwit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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