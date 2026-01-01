Déployez QloApps en un clic.
Système open source de gestion et de réservation hôtelière avec un système de gestion hôtelière, un moteur de réservation et un site web d'hôtel.
Sélectionnez un forfait VPS pour QloApps
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec QloApps
QloApps est une plateforme de commerce hôtelier gratuite et open-source qui combine un Système de Gestion Hôtelière, un moteur de réservation directe et un site web d'hôtel orienté client en une seule installation. Les hôteliers peuvent gérer l'inventaire des chambres, les tarifs, les taxes et les réservations à partir d'un seul tableau de bord tout en acceptant les réservations directement sur leur propre site sans payer de commission aux portails tiers.
L'auto-hébergement de QloApps sur votre propre VPS maintient les données des clients, les enregistrements de paiement et l'historique des réservations sous votre contrôle total, supprime les frais par réservation courants avec les services de réservation hébergés, et vous permet de personnaliser le flux de réservation, le thème et le back-office pour correspondre au fonctionnement réel de votre établissement.
Caractéristiques principales de QloApps
Moteur de réservation directe
Acceptez les réservations directement sur le site web de votre hôtel avec disponibilité en temps réel, des plans tarifaires et des confirmations instantanées — sans commission pour les portails tiers.
Gestion immobilière
Gérez les chambres, les types de chambres, les plans tarifaires, la tarification saisonnière, les taxes et l'inventaire depuis un seul back-office conçu autour des flux de travail réels d'un hôtel.
Support multi-hôtels
Gérez plusieurs établissements à partir d'une seule installation, avec des chambres, des tarifs et des autorisations de personnel par hôtel, et des rapports consolidés pour l'ensemble du groupe.
Site web d'hôtel intégré
Créez un site web d'hôtel destiné aux clients avec des listes de chambres, une galerie, des avis et des pages de contact, prêt à l'emploi — aucun CMS séparé à gérer.
Modules et extensions
Étendez les flux de réservation avec des passerelles de paiement, des gestionnaires de canaux et des modules marketing depuis la place de marché QloApps sans modifier le code source.
Multi-langues et devises
Servez les clients internationaux avec un support natif multilingue et multidevise, configurable par marché depuis le tableau de bord d'administration.
Pourquoi exécuter QloApps sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.