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Système open source de gestion et de réservation hôtelière avec un système de gestion hôtelière, un moteur de réservation et un site web d'hôtel.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec QloApps

QloApps est une plateforme de commerce hôtelier gratuite et open-source qui combine un Système de Gestion Hôtelière, un moteur de réservation directe et un site web d'hôtel orienté client en une seule installation. Les hôteliers peuvent gérer l'inventaire des chambres, les tarifs, les taxes et les réservations à partir d'un seul tableau de bord tout en acceptant les réservations directement sur leur propre site sans payer de commission aux portails tiers.

L'auto-hébergement de QloApps sur votre propre VPS maintient les données des clients, les enregistrements de paiement et l'historique des réservations sous votre contrôle total, supprime les frais par réservation courants avec les services de réservation hébergés, et vous permet de personnaliser le flux de réservation, le thème et le back-office pour correspondre au fonctionnement réel de votre établissement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de QloApps

Moteur de réservation directe

Acceptez les réservations directement sur le site web de votre hôtel avec disponibilité en temps réel, des plans tarifaires et des confirmations instantanées — sans commission pour les portails tiers.

Gestion immobilière

Gérez les chambres, les types de chambres, les plans tarifaires, la tarification saisonnière, les taxes et l'inventaire depuis un seul back-office conçu autour des flux de travail réels d'un hôtel.

Support multi-hôtels

Gérez plusieurs établissements à partir d'une seule installation, avec des chambres, des tarifs et des autorisations de personnel par hôtel, et des rapports consolidés pour l'ensemble du groupe.

Site web d'hôtel intégré

Créez un site web d'hôtel destiné aux clients avec des listes de chambres, une galerie, des avis et des pages de contact, prêt à l'emploi — aucun CMS séparé à gérer.

Modules et extensions

Étendez les flux de réservation avec des passerelles de paiement, des gestionnaires de canaux et des modules marketing depuis la place de marché QloApps sans modifier le code source.

Multi-langues et devises

Servez les clients internationaux avec un support natif multilingue et multidevise, configurable par marché depuis le tableau de bord d'administration.

Pourquoi exécuter QloApps sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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