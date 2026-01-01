Déployez Pydio Cells en un clic.
Plateforme de partage de fichiers et de collaboration documentaire auto-hébergée avec des espaces de travail d'équipe, des liens publics et une interface utilisateur web moderne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pydio Cells
Pydio Cells est une plateforme de collaboration de contenu auto-hébergée — le successeur moderne de PydioShare. Elle combine le partage de fichiers sécurisé, les espaces de travail d'équipe, la génération de liens publics, la prévisualisation de documents dans le navigateur et un contrôle d'accès granulaire derrière un backend rapide basé sur Go et une interface web soignée qui rivalise directement avec des offres commerciales comme Box, Dropbox Business et SharePoint.
L'auto-hébergement de Pydio Cells sur un VPS maintient vos documents sensibles, vos espaces de travail d'équipe et vos liens de partage externes entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et sans plateforme tierce pouvant modifier les conditions ou les tarifs à tout moment.
Caractéristiques principales de Pydio Cells
Espaces de travail d'équipe et rôles
Créez des espaces de travail par équipe avec un contrôle d'accès basé sur les rôles et granulaire, afin que les bonnes personnes voient les bons dossiers sans jongler manuellement avec les autorisations.
Liens de partage publics
Générez des liens de téléchargement ou de téléversement partageables avec des mots de passe facultatifs, des dates d'expiration et des limites de téléchargement — parfait pour envoyer des fichiers à des clients externes.
Aperçu de fichier dans le navigateur
Prévisualisez les PDF, images, vidéos, fichiers audio et documents Office directement dans le navigateur sans les télécharger au préalable ni installer de visionneuses natives.
Accès WebDAV et S3
Connectez-vous depuis les clients de synchronisation de bureau, les applications mobiles et les outils compatibles S3 afin que le même contenu soit disponible dans chaque flux de travail.
Flux d'activités et recherche
Les flux d'activité par espace de travail et la recherche plein texte dans les documents aident les équipes à rester informées des changements et à trouver rapidement du contenu.
Pourquoi exécuter Pydio Cells sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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