Pulse est un tableau de bord de surveillance en temps réel, open-source, qui vous offre une vue unique et unifiée de vos clusters Proxmox VE, de vos instances Proxmox Backup Server, de vos hôtes Docker et de vos charges de travail Kubernetes. Il interroge continuellement chaque nœud connecté et diffuse les métriques CPU, mémoire, stockage et réseau vers une interface web rapide, afin que vous puissiez détecter une pression sur une machine virtuelle, un conteneur ou un datastore de sauvegarde au moment où elle se produit, plutôt qu'après une panne.

Parce que Pulse est auto-hébergé, chaque identifiant et chaque métrique restent sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans télémétrie tierce et sans licence par nœud. L'exécuter sur votre propre VPS maintient le tableau de bord accessible même lorsqu'un hôte surveillé rencontre des difficultés, et des alertes de seuil configurables vous informent par e-mail, webhooks ou chat avant que de petits problèmes ne se transforment en temps d'arrêt.