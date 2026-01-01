Déployez Pulse en un clic.
Tableau de bord de surveillance en temps réel pour Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker et Kubernetes avec alertes et métriques historiques.
Sélectionnez un forfait VPS pour Pulse
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pulse
Pulse est un tableau de bord de surveillance en temps réel, open-source, qui vous offre une vue unique et unifiée de vos clusters Proxmox VE, de vos instances Proxmox Backup Server, de vos hôtes Docker et de vos charges de travail Kubernetes. Il interroge continuellement chaque nœud connecté et diffuse les métriques CPU, mémoire, stockage et réseau vers une interface web rapide, afin que vous puissiez détecter une pression sur une machine virtuelle, un conteneur ou un datastore de sauvegarde au moment où elle se produit, plutôt qu'après une panne.
Parce que Pulse est auto-hébergé, chaque identifiant et chaque métrique restent sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans télémétrie tierce et sans licence par nœud. L'exécuter sur votre propre VPS maintient le tableau de bord accessible même lorsqu'un hôte surveillé rencontre des difficultés, et des alertes de seuil configurables vous informent par e-mail, webhooks ou chat avant que de petits problèmes ne se transforment en temps d'arrêt.
Caractéristiques principales de Pulse
Vue unifiée Proxmox
Surveillez plusieurs clusters Proxmox VE et instances Proxmox Backup Server depuis un seul tableau de bord, avec des métriques par VM, par conteneur et par datastore.
Métriques de streaming en temps réel
Les données en temps réel du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau sont mises à jour en continu via WebSocket, afin que vous puissiez voir les changements de charge dès qu'ils se produisent.
Supervision de Docker et Kubernetes
Suivez l'utilisation des ressources des conteneurs et des pods parallèlement à vos hôtes Proxmox pour une vue d'ensemble cohérente sur les machines virtuelles et les conteneurs.
Alertes de seuil configurables
Définissez des limites pour le CPU, la mémoire, le stockage ou la température et soyez averti par e-mail, webhook ou chat avant que les problèmes ne s'aggravent.
Interrogation d'API sans agent
Pulse se connecte à Proxmox en utilisant des jetons API, il n'y a donc rien de plus à installer sur les nœuds qu'il surveille.
Pourquoi exécuter Pulse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.