Déployez Pulsarr en un clic.
Moniteur de liste de surveillance Plex en temps réel qui se synchronise avec Sonarr et Radarr grâce à des règles de routage de contenu intelligentes.
Sélectionnez un forfait VPS pour Pulsarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pulsarr
Pulsarr relie les listes de surveillance Plex à Sonarr et Radarr, transformant chaque appui sur « Ajouter à la liste de surveillance » dans l'application Plex en une demande de téléchargement automatisée — pas de second front-end, pas de connexions séparées et pas d'invitations par utilisateur. Il surveille Plex en temps réel pour les utilisateurs de Plex Pass et revient à un sondage échelonné pour tous les autres, puis achemine chaque titre vers la bonne instance Sonarr ou Radarr en fonction des règles que vous définissez.
L'auto-hébergement de Pulsarr sur votre propre VPS garde les données de la liste de surveillance, les permissions utilisateur et les clés API arr sous votre contrôle. Les flux de travail d'approbation, les quotas par utilisateur, les notifications Discord et la synchronisation des étiquettes Plex fonctionnent en continu sans dépendre d'un serveur domestique restant en ligne.
Caractéristiques principales de Pulsarr
Synchronisation de la liste de suivi en temps réel
Les ajouts à la liste de surveillance des utilisateurs Plex Pass déclenchent des requêtes Sonarr ou Radarr instantanées, avec un sondage échelonné couvrant les comptes non-Pass.
Routage intelligent du contenu
Créer des règles ET/OU en utilisant le genre, l'utilisateur, la langue, l'année, la certification, les évaluations ou le service de streaming pour acheminer le contenu vers la bonne instance arr.
Approbation et quotas
Mettez les requêtes en attente pour approbation de l'administrateur et appliquez des limites quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles par utilisateur pour garder les files d'attente de téléchargement sous contrôle.
Intégration de bot Discord
Gérer les approbations, afficher le statut des demandes et déclencher des actions directement depuis Discord à l'aide de commandes slash interactives.
Prise en charge multi-instance
Distribuez du contenu sur plusieurs instances Sonarr et Radarr avec un étiquetage synchronisé afin que vous sachiez toujours quel utilisateur a demandé quoi.
Notifications flexibles
Envoyez des mises à jour via les notifications push mobiles Plex, Discord, les webhooks, ou plus de 80 services via Apprise lorsque du contenu arrive dans votre bibliothèque.
Pourquoi exécuter Pulsarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail open source sans code avec plus de 200 intégrations d'applications