Pulsarr relie les listes de surveillance Plex à Sonarr et Radarr, transformant chaque appui sur « Ajouter à la liste de surveillance » dans l'application Plex en une demande de téléchargement automatisée — pas de second front-end, pas de connexions séparées et pas d'invitations par utilisateur. Il surveille Plex en temps réel pour les utilisateurs de Plex Pass et revient à un sondage échelonné pour tous les autres, puis achemine chaque titre vers la bonne instance Sonarr ou Radarr en fonction des règles que vous définissez.

L'auto-hébergement de Pulsarr sur votre propre VPS garde les données de la liste de surveillance, les permissions utilisateur et les clés API arr sous votre contrôle. Les flux de travail d'approbation, les quotas par utilisateur, les notifications Discord et la synchronisation des étiquettes Plex fonctionnent en continu sans dépendre d'un serveur domestique restant en ligne.