Déployez Pterodactyl en un clic d'installation.
Panel open source de gestion de serveurs de jeux avec isolation Docker, console en temps réel et prise en charge de centaines de jeux.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pterodactyl
Pterodactyl est le panel de gestion de serveurs de jeux open source leader, reconnu par les fournisseurs d'hébergement et les communautés de joueurs du monde entier. Chaque serveur de jeu s'exécute dans son propre conteneur Docker, ce qui évite les conflits de ressources et empêche un serveur compromis d'affecter les autres sur la même machine. L'interface moderne basée sur React offre aux propriétaires de serveurs un accès console en temps réel, la gestion des fichiers, la planification des sauvegardes et la surveillance des ressources.
L'auto-hébergement de Pterodactyl élimine les frais par serveur facturés par les plateformes d'hébergement gérées et donne aux administrateurs un contrôle total sur l'image de marque, les intégrations d'authentification et les « eggs » personnalisés pour les jeux non pris en charge. Ce déploiement inclut le Panel avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur les nœuds où les serveurs de jeux s'exécuteront.
Caractéristiques principales de Pterodactyl
Isolation Docker
Chaque serveur de jeu s'exécute dans son propre conteneur, ce qui évite les conflits de ressources et maintient la sécurité du système hôte même si un serveur est compromis.
Console en temps réel
Une console web alimentée par WebSocket offre aux joueurs et aux administrateurs un accès en direct à la sortie et aux commandes du serveur, directement depuis le navigateur.
Sauvegardes automatisées
La planification de sauvegarde intégrée stocke les instantanés de serveur sur un stockage compatible S3, protégeant les données du monde du jeu sans intervention manuelle.
Mise à l'échelle multi-nœuds
Gérez les serveurs de jeu répartis sur plusieurs machines physiques à partir d'un seul panneau, en augmentant la capacité en ajoutant des nœuds Wings à mesure que la demande augmente.
Œufs communautaires
Des centaines d'œufs créés par la communauté couvrent Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike, et plus encore — déployez n'importe quel jeu pris en charge en quelques secondes.
Pourquoi exécuter Pterodactyl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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