Déployez PsiTransfer en un clic.
Simple partage de fichiers auto-hébergé avec des liens expirables, protection par mot de passe et des téléchargements reprenables — aucun compte requis.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PsiTransfer
PsiTransfer est un service de transfert de fichiers léger et open-source pour le partage de fichiers via des liens de téléchargement expirables — aucun compte n'est requis pour les expéditeurs ou les destinataires. Les fichiers sont organisés en "buckets" de téléchargement avec des périodes de rétention configurables allant du téléchargement unique à une expiration de 8 semaines. Chaque "bucket" peut être optionnellement protégé par mot de passe avec un chiffrement AES, et les destinataires peuvent tout télécharger sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz sans rien installer.
L'auto-hébergement de PsiTransfer sur votre VPS assure la confidentialité des transferts de fichiers : aucune limite de taille imposée par un service cloud, aucune métadonnée de fichier envoyée à des tiers, et un contrôle total sur les politiques de rétention et le stockage. Un panneau d'administration optionnel vous permet de surveiller les téléchargements actifs et de gérer le stockage depuis une seule page protégée.
Caractéristiques principales de PsiTransfer
Liens de téléchargement expirant
Définissez la rétention d'un téléchargement unique jusqu'à 8 semaines — les fichiers et leurs liens sont automatiquement supprimés lorsqu'ils expirent.
Aucun compte requis
Les destinataires téléchargent les fichiers directement à partir d'un lien partageable sans s'inscrire ni se connecter à aucun service.
Compartiments protégés par mot de passe
Sécurisez tout téléchargement avec des mots de passe de compartiment chiffrés AES afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers partagés.
Téléchargements avec reprise
Les téléchargements de fichiers volumineux reprennent automatiquement après des interruptions réseau grâce au protocole tus.io, évitant ainsi les échecs de transfert sur les connexions lentes.
Archive de téléchargement groupé
Les destinataires peuvent télécharger tous les fichiers d'un compartiment sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz en un clic, sans télécharger les fichiers individuellement.
Tableau de bord Admin
Surveillez tous les buckets actifs, consultez l'utilisation du stockage et supprimez les téléchargements depuis un panneau d'administration protégé par mot de passe à l'adresse /admin.
Pourquoi exécuter PsiTransfer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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