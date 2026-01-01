PsiTransfer est un service de transfert de fichiers léger et open-source pour le partage de fichiers via des liens de téléchargement expirables — aucun compte n'est requis pour les expéditeurs ou les destinataires. Les fichiers sont organisés en "buckets" de téléchargement avec des périodes de rétention configurables allant du téléchargement unique à une expiration de 8 semaines. Chaque "bucket" peut être optionnellement protégé par mot de passe avec un chiffrement AES, et les destinataires peuvent tout télécharger sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz sans rien installer.

L'auto-hébergement de PsiTransfer sur votre VPS assure la confidentialité des transferts de fichiers : aucune limite de taille imposée par un service cloud, aucune métadonnée de fichier envoyée à des tiers, et un contrôle total sur les politiques de rétention et le stockage. Un panneau d'administration optionnel vous permet de surveiller les téléchargements actifs et de gérer le stockage depuis une seule page protégée.