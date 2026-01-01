Déployez Prometheus en un clic.
La boîte à outils de surveillance open source diplômée de la CNCF qui est devenue la norme de l'industrie pour la collecte de métriques et l'alerte cloud-native.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Prometheus
Prometheus collecte des métriques de séries temporelles de votre infrastructure et de vos applications via un modèle HTTP basé sur l'extraction, les stocke dans une TSDB locale et performante, et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle métrique. Projet « graduated » de la CNCF aux côtés de Kubernetes, il est la solution de supervision de référence choisie par les équipes DevOps d'entreprises telles que GitLab, DigitalOcean et Uber.
L'exécution de Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion de métriques illimitée à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de collecte et les périodes de rétention, ainsi qu'une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exporters communautaires — sans frais cloud par métrique ni restrictions d'échantillonnage de données.
Caractéristiques principales de Prometheus
Langage de requête PromQL
Un langage de requête fonctionnel flexible vous permet d'agréger, de transformer et d'alerter sur n'importe quelle combinaison de métriques sur l'ensemble de votre infrastructure en temps réel.
Collecte par extraction
Prometheus récupère les métriques des points de terminaison HTTP selon un calendrier configurable, ce qui facilite l'ajout de nouvelles cibles sans modifier l'application surveillée.
Découverte de services
Les intégrations natives avec Kubernetes, Consul, EC2 et d'autres découvrent et surveillent automatiquement les nouveaux services au fur et à mesure qu'ils démarrent, sans configuration manuelle.
Règles d'alerte
Définissez des règles d'alerte basées sur des seuils et des tendances qui acheminent les notifications via Alertmanager vers Slack, PagerDuty, les e-mails ou tout point de terminaison de webhook.
Intégration Grafana
Prometheus est la source de données par défaut pour Grafana, permettant des tableaux de bord riches, des cartes thermiques et la visualisation de toutes vos métriques avec une configuration minimale.
Pourquoi exécuter Prometheus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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