Prometheus collecte des métriques de séries temporelles de votre infrastructure et de vos applications via un modèle HTTP basé sur l'extraction, les stocke dans une TSDB locale et performante, et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle métrique. Projet « graduated » de la CNCF aux côtés de Kubernetes, il est la solution de supervision de référence choisie par les équipes DevOps d'entreprises telles que GitLab, DigitalOcean et Uber.

L'exécution de Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion de métriques illimitée à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de collecte et les périodes de rétention, ainsi qu'une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exporters communautaires — sans frais cloud par métrique ni restrictions d'échantillonnage de données.