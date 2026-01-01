Déployez ProjectSend en un clic.
Plateforme professionnelle de partage de fichiers axée sur le client, avec des comptes clients individuels, le suivi des téléchargements et une gestion précise des accès pour les agences et les entreprises.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ProjectSend
ProjectSend est une plateforme de livraison de fichiers open-source conçue pour les entreprises qui ont besoin de partager des fichiers avec des clients spécifiques plutôt qu'avec le public. Chaque client dispose de son propre identifiant et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, tandis que les administrateurs suivent chaque téléchargement, définissent des dates d'expiration pour les documents sensibles et reçoivent des notifications lorsque les destinataires accèdent à de nouveaux téléchargements — créant ainsi une alternative responsable et personnalisée aux liens de stockage cloud génériques.
Héberger ProjectSend sur votre VPS permet de conserver les fichiers clients confidentiels — contrats, documents financiers, éléments de design — sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage, et avec la possibilité de personnaliser l'image de marque pour qu'elle corresponde à l'identité de votre entreprise.
Caractéristiques principales de ProjectSend
Comptes clients
Chaque client reçoit un identifiant de connexion dédié et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, ce qui permet de maintenir chaque relation privée et organisée sans liens publics partagés.
Suivi des téléchargements
Les journaux d'activité détaillés montrent exactement qui a téléchargé quel fichier et quand, fournissant une preuve de livraison pour la conformité et réduisant les e-mails du type « l'avez-vous reçu ? ».
Dates d'expiration
Définissez une expiration automatique sur les documents sensibles afin que l'accès soit révoqué après une période définie, réduisant l'exposition sans nettoyage manuel.
Notifications par courriel
Les clients reçoivent des e-mails automatiques lorsque de nouveaux fichiers sont disponibles, ce qui élimine la nécessité de les notifier séparément après chaque téléchargement.
Personnalisation de la marque
Des thèmes et logos personnalisables présentent un portail de fichiers professionnel, en marque blanche, qui reflète l'identité de votre agence ou entreprise plutôt qu'un service générique.
Pourquoi exécuter ProjectSend sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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