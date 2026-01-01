Déployer PrivateBin en un clic.
Pastebin chiffré à connaissance nulle où le serveur ne voit jamais votre contenu — tout le chiffrement et le déchiffrement se déroulent entièrement dans le navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PrivateBin
PrivateBin est un pastebin open-source minimaliste où le contenu est chiffré avec AES-GCM 256 bits directement dans le navigateur avant même d'atteindre le serveur. La clé de déchiffrement réside uniquement dans le fragment d'URL, que les navigateurs n'envoient jamais au serveur — ce qui signifie que même l'opérateur du serveur ne peut pas lire ce que vous partagez. Avec plus de 8 000 étoiles GitHub, c'est l'un des outils de partage à connaissance zéro les plus fiables disponibles.
L'auto-hébergement de PrivateBin sur votre VPS maintient votre infrastructure de partage entièrement privée — aucun service tiers ne voit vos pastes — et le conteneur Alpine léger nécessite des ressources minimales tout en vous donnant un contrôle total sur les politiques de rétention, les limites de taille de fichier et l'accès.
Caractéristiques principales de PrivateBin
Chiffrement à divulgation nulle de connaissance
Le chiffrement AES-GCM 256 bits s'exécute entièrement dans le navigateur, de sorte que le serveur ne stocke que le texte chiffré et ne peut jamais accéder à votre contenu en texte clair.
À brûler après lecture
Les collages à usage unique sont supprimés automatiquement après la première consultation, ce qui les rend idéaux pour le partage de mots de passe, de jetons ou de tout secret qui ne doit pas persister.
Protection par mot de passe
Ajoutez un mot de passe facultatif en plus de la clé basée sur l'URL pour une deuxième couche de contrôle d'accès pour les pastes particulièrement sensibles.
Coloration syntaxique
Plus de 200 thèmes de langage de programmation facilitent le partage et la révision d'extraits de code grâce à un formatage lisible et une syntaxe colorée.
Aucun compte requis
Toute personne disposant du lien peut lire un paste instantanément — aucune inscription, aucun suivi et aucune donnée utilisateur collectée ou stockée par le serveur.
Pourquoi exécuter PrivateBin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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