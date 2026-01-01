PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle fournit tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle clé en main : gestion du catalogue produits, traitement des commandes, passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe, et plus encore), prise en charge multilingue et multidevise, et outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.

Héberger PrestaShop sur votre propre VPS maintient les données clients et les enregistrements de paiement sous votre contrôle, vous permet d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et évolue avec votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.