Déployez PrestaShop en un clic.
Plateforme e-commerce open source puissante, utilisée par plus de 300 000 boutiques en ligne dans le monde, avec une gestion complète des produits, des paiements et une prise en charge multilingue.
Sélectionnez un forfait VPS pour PrestaShop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PrestaShop
PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle fournit tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle clé en main : gestion du catalogue produits, traitement des commandes, passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe, et plus encore), prise en charge multilingue et multidevise, et outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.
Héberger PrestaShop sur votre propre VPS maintient les données clients et les enregistrements de paiement sous votre contrôle, vous permet d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et évolue avec votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.
Caractéristiques principales de PrestaShop
Catalogue Complet des Produits
Gérez un nombre illimité de produits avec des variantes, des combinaisons, des attributs et des règles de tarification flexibles, y compris des remises en gros et des campagnes promotionnelles à durée limitée.
Paiements intégrés
Acceptez les paiements via PayPal, Stripe, virement bancaire et des dizaines de passerelles régionales via la place de marché des modules — aucun code de paiement personnalisé n'est requis.
Multi-langues et Devises
Vendez à des clients du monde entier avec un support natif pour plusieurs langues, devises et règles fiscales dans une seule installation de boutique à partir d'un seul tableau de bord d'administration.
Outils SEO et Marketing
Les URL personnalisables, les champs méta, la génération de sitemap et les outils intégrés de bons de réduction et de programme de fidélité contribuent à générer du trafic et des achats répétés.
Thèmes et Modules
Un marché de milliers de thèmes et de modules vous permet d'étendre la conception et les fonctionnalités sans toucher au code, du chat en direct aux points de fidélité.
Pourquoi exécuter PrestaShop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.