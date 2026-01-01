Déployez Prefect en un clic.
Plateforme moderne d'orchestration de workflows native de Python pour la création, la planification et la surveillance des pipelines de données et des tâches d'automatisation.
Sélectionnez un forfait VPS pour Prefect
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Prefect
Prefect vous permet de transformer n'importe quelle fonction Python en un workflow planifié, observable et automatiquement relancé avec un simple décorateur. Contrairement aux outils d'orchestration lourds en YAML, Prefect maintient les workflows comme du code Python ordinaire — testable, versionné et déployable comme n'importe quel autre module. L'interface utilisateur incluse affiche l'état d'exécution en temps réel, les journaux et l'historique au niveau des tâches pour chaque exécution.
L'auto-hébergement de Prefect sur votre VPS élimine les frais d'exécution dans le cloud, vous offre un nombre illimité d'exécutions de workflows à un coût d'infrastructure fixe, et conserve les données sensibles de votre pipeline — identifiants, résultats de requêtes, journaux — entièrement sur votre propre infrastructure sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Prefect
Workflows natifs Python
Décorez n'importe quelle fonction Python avec
@flow ou
@task pour obtenir la planification, les tentatives, la mise en cache et l'observabilité — aucun DSL propriétaire à apprendre.
Tentatives automatiques
Configurez un backoff exponentiel et une logique de nouvelle tentative personnalisée par tâche afin que les échecs transitoires dans les API, les bases de données ou les appels réseau se rétablissent sans intervention manuelle.
Surveillance en temps réel
L'interface utilisateur intégrée affiche l'état des tâches en temps réel, les journaux d'exécution et l'historique des exécutions afin que vous sachiez toujours ce qui est en cours d'exécution, ce qui a échoué et pourquoi.
Prise de rendez-vous flexible
Les expressions Cron, les déclencheurs d'intervalle et les déploiements basés sur les événements vous permettent d'exécuter des pipelines selon n'importe quel calendrier ou en réponse à des événements externes.
Groupes de travail et Travailleurs
Répartissez l'exécution des flux sur plusieurs processus de travail ou machines, en mettant à l'échelle la capacité de calcul indépendamment du serveur d'orchestration.
Pourquoi exécuter Prefect sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail open source sans code avec plus de 200 intégrations d'applications