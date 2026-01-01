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Backend open source dans un seul exécutable — base de données en temps réel, authentification, stockage de fichiers et interface utilisateur d'administration inclus dès le départ.

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KVM 1
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec PocketBase

PocketBase intègre une base de données SQLite en temps réel, l'authentification des utilisateurs (e-mail/mot de passe et OAuth2), le stockage de fichiers et un tableau de bord d'administration dans un seul binaire Go. Il génère automatiquement des API REST et WebSocket pour chaque collection que vous créez, afin que vous puissiez passer de zéro à un backend fonctionnel en quelques minutes sans avoir à lancer des services séparés.

L'auto-hébergement de PocketBase sur votre propre VPS maintient toutes les données utilisateur et les enregistrements d'application sous votre contrôle, élimine les frais BaaS cloud par requête et vous offre un serveur persistant et toujours actif avec des coûts prévisibles à mesure que votre application évolue.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de PocketBase

Base de données en temps réel

Les collections basées sur SQLite avec des API REST et WebSocket automatiques vous permettent de vous abonner aux changements de données en direct sans écrire une seule ligne de code backend.

Authentification intégrée

L'inscription par e-mail/mot de passe et les fournisseurs OAuth2 (Google, GitHub, et autres) sont préconfigurés, éliminant le besoin d'un service d'identité distinct.

Stockage de fichiers

Téléchargez et servez des fichiers directement via PocketBase avec redimensionnement automatique des images, ou connectez un compartiment compatible S3 pour un stockage externe évolutif.

Tableau de bord Admin

Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les collections, de parcourir les enregistrements, de configurer les fournisseurs d'authentification et de surveiller l'activité sans écrire de requêtes de base de données.

Hooks JavaScript

Ajoutez une validation personnalisée, une logique métier et des extensions de route API en utilisant JavaScript — aucune recompilation requise, les modifications s'appliquent instantanément.

Pourquoi exécuter PocketBase sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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