Déployez PocketBase en un clic.
Backend open source dans un seul exécutable — base de données en temps réel, authentification, stockage de fichiers et interface utilisateur d'administration inclus dès le départ.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PocketBase
PocketBase intègre une base de données SQLite en temps réel, l'authentification des utilisateurs (e-mail/mot de passe et OAuth2), le stockage de fichiers et un tableau de bord d'administration dans un seul binaire Go. Il génère automatiquement des API REST et WebSocket pour chaque collection que vous créez, afin que vous puissiez passer de zéro à un backend fonctionnel en quelques minutes sans avoir à lancer des services séparés.
L'auto-hébergement de PocketBase sur votre propre VPS maintient toutes les données utilisateur et les enregistrements d'application sous votre contrôle, élimine les frais BaaS cloud par requête et vous offre un serveur persistant et toujours actif avec des coûts prévisibles à mesure que votre application évolue.
Caractéristiques principales de PocketBase
Base de données en temps réel
Les collections basées sur SQLite avec des API REST et WebSocket automatiques vous permettent de vous abonner aux changements de données en direct sans écrire une seule ligne de code backend.
Authentification intégrée
L'inscription par e-mail/mot de passe et les fournisseurs OAuth2 (Google, GitHub, et autres) sont préconfigurés, éliminant le besoin d'un service d'identité distinct.
Stockage de fichiers
Téléchargez et servez des fichiers directement via PocketBase avec redimensionnement automatique des images, ou connectez un compartiment compatible S3 pour un stockage externe évolutif.
Tableau de bord Admin
Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les collections, de parcourir les enregistrements, de configurer les fournisseurs d'authentification et de surveiller l'activité sans écrire de requêtes de base de données.
Hooks JavaScript
Ajoutez une validation personnalisée, une logique métier et des extensions de route API en utilisant JavaScript — aucune recompilation requise, les modifications s'appliquent instantanément.
Pourquoi exécuter PocketBase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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