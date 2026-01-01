Déployez Pocket ID en un clic.
Fournisseur OIDC basé uniquement sur les clés d'accès qui ajoute l'authentification unique sans mot de passe à toutes vos applications auto-hébergées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pocket ID
Pocket ID est un fournisseur d'identité OIDC léger et open-source avec une différence fondamentale : il ne prend en charge que les passkeys pour l'authentification, sans aucune connexion par mot de passe. Les utilisateurs enregistrent une passkey une seule fois — en utilisant leur téléphone, leur clé matérielle ou leurs données biométriques — et à partir de ce moment, ils s'authentifient à toute application connectée d'un simple geste.
L'auto-hébergement de Pocket ID sur votre VPS vous offre une couche d'authentification unique pour tous vos services auto-hébergés sans avoir à exécuter une plateforme d'identité lourde. Un seul conteneur avec un stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — connectez vos applications en tant que clients OIDC et éliminez les mots de passe de l'ensemble de votre pile auto-hébergée.
Caractéristiques principales de Pocket ID
Authentification uniquement par clé d'accès
L'authentification se fait exclusivement via les passkeys WebAuthn — aucun mot de passe à gérer, à divulguer ou à réinitialiser sur aucune application connectée.
Fournisseur OIDC
Agit comme un fournisseur OpenID Connect conforme aux normes afin que toute application prenant en charge OIDC puisse déléguer l'authentification à Pocket ID.
Portail libre-service utilisateur
Les utilisateurs gèrent leurs propres clés d'accès, sessions actives et applications autorisées via un tableau de bord en libre-service épuré.
Intégration LDAP
Connectez-vous à un LDAP ou Active Directory existant pour importer des utilisateurs au lieu de gérer les comptes manuellement dans Pocket ID.
Journal d'audit
Suivez chaque connexion, enregistrement de clé d'accès et événement d'autorisation client grâce à un journal d'audit consultable intégré.
Pourquoi exécuter Pocket ID sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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