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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Plik

Plik est une plateforme de partage de fichiers temporaire open-source qui vous permet de télécharger des fichiers et de partager des liens sécurisés et éphémères avec n'importe qui — sans dépendre de services cloud tiers. Conçue avec la confidentialité et la flexibilité à l'esprit, elle prend en charge les téléchargements protégés par mot de passe, les liens de téléchargement à usage unique qui disparaissent après le premier accès, et le chiffrement de bout en bout utilisant le protocole age.

L'auto-hébergement de Plik sur votre VPS signifie que vos fichiers restent sur une infrastructure que vous contrôlez, avec des périodes de rétention et des limites de taille de fichier configurables. L'interface web moderne de Vue 3 facilite la gestion des téléchargements, tandis que le client CLI intégré permet des transferts de fichiers scriptés depuis n'importe quelle plateforme.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Plik

Liens de fichiers expirants

Définissez une durée de vie personnalisée pour chaque téléchargement afin que les fichiers partagés expirent automatiquement et soient supprimés, ce qui permet de garder votre espace de stockage propre.

Téléchargements uniques

Générez des liens à usage unique qui s'autodétruisent après le premier téléchargement, garantissant que les fichiers n'atteignent que le destinataire prévu.

Téléchargements protégés par mot de passe

Protégez les téléchargements individuels avec un mot de passe afin que seuls les destinataires disposant des identifiants corrects puissent accéder aux fichiers partagés.

Chiffrement de bout en bout

Chiffrer les fichiers côté client en utilisant le protocole age avant le téléversement afin que même l'opérateur du serveur ne puisse pas lire le contenu.

Plusieurs backends de stockage

Stockez les fichiers localement ou connectez-vous à S3, Google Cloud Storage ou OpenStack Swift pour faire évoluer la capacité sans limites.

Support client CLI

Chargez et gérez des fichiers directement depuis le terminal à l'aide du client CLI Go multiplateforme, permettant des transferts scriptés et automatisés.

Pourquoi exécuter Plik sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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