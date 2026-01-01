Déployez Pingvin Share en un clic.
Alternative à WeTransfer auto-hébergée pour le partage de fichiers de toute taille via des liens sécurisés et à durée limitée, avec protection par mot de passe et sans stockage tiers.
Sélectionnez un forfait VPS pour Pingvin Share
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Pingvin Share
Pingvin Share est une plateforme moderne de partage de fichiers auto-hébergée qui vous offre une alternative respectueuse de la vie privée à WeTransfer, Dropbox Transfer et Firefox Send. Partagez des fichiers de toute taille via des liens sécurisés et limités dans le temps, avec des dates d'expiration configurables, des limites de visiteurs et une protection par mot de passe — le tout sans télécharger sur des serveurs tiers.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie aucune limite de taille de fichier imposée par les niveaux d'abonnement, aucun risque de numérisation ou de suppression de contenu, et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Les liens de partage inversés permettent à d'autres de télécharger directement vers vous, et l'intégration OIDC et LDAP prend en charge les flux de travail d'authentification d'entreprise prêts à l'emploi.
Caractéristiques principales de Pingvin Share
Aucune limite de taille de fichier
Partagez des fichiers de toute taille, limités uniquement par l'espace disque de votre VPS, sans aucune limite de transfert par fichier ou par mois.
Liens sécurisés à durée limitée
Définissez des dates d'expiration et des limites de visiteurs sur chaque partage afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner une fois que les conditions que vous avez choisies sont remplies.
Protection par mot de passe
Protégez les partages sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers téléchargés.
Regroupement d'actions
Générez des liens de téléversement qui permettent à d'autres de vous envoyer des fichiers directement sans nécessiter de compte ni exposer votre espace de stockage.
Authentification d'entreprise
L'intégration OIDC et LDAP permet aux organisations d'utiliser les fournisseurs d'identité existants pour une gestion centralisée des accès.
Pourquoi exécuter Pingvin Share sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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Garantie de remboursement de 30 jours
Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.
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