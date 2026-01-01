Déployez PieFed en un clic.
Agrégateur de liens et plateforme de discussion fédérés, de type Reddit, avec des outils de modération de premier ordre et une interopérabilité ActivityPub.
Sélectionnez un forfait VPS pour PieFed
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PieFed
PieFed est un agrégateur de liens fédéré et une plateforme de discussion open-source — une alternative à Lemmy et Mbin écrite en Python avec Flask. Il se connecte au Fediverse plus large via ActivityPub afin que les utilisateurs de Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres serveurs compatibles puissent s'abonner aux communautés que vous hébergez, et que vos membres puissent suivre des communautés partout.
PieFed se distingue par un accent fort mis sur la santé de la communauté : les niveaux de confiance intégrés, les avertissements de contenu, la curation de flux basée sur les sujets et les outils de modération granulaires sont au cœur de la plateforme plutôt que des extensions ajoutées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient la propriété du contenu, la politique de modération et les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans manipulation algorithmique du flux ni verrouillage de plateforme.
Caractéristiques principales de PieFed
Fédération ActivityPub
Interagit avec Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres services Fediverse afin que vos communautés atteignent les utilisateurs à travers le réseau sans les enfermer sur une seule plateforme.
Modération de première classe
Les niveaux de confiance, les files de signalement, les avertissements de contenu et les règles spécifiques à chaque communauté donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la qualité des discussions dès le premier jour.
Flux thématiques
Regroupez les communautés connexes en sujets et permettez aux utilisateurs de suivre des domaines d'intérêt entiers au lieu de s'abonner aux communautés une par une.
Vote et réponses en fil de discussion
Commentaires familiers, organisés en fils de discussion comme sur Reddit, avec des votes positifs et négatifs et plusieurs options de tri pour classer les discussions.
API intégrée
L'API Alpha compatible avec les clients Lemmy permet aux utilisateurs de naviguer et de publier depuis des applications mobiles et de bureau tierces déjà présentes dans l'écosystème.
Stack Python léger
Flask, PostgreSQL, Redis et Celery fonctionnent efficacement sur du matériel VPS modeste, laissant une marge de manœuvre pour la croissance de la communauté sans coûts d'infrastructure.
Pourquoi exécuter PieFed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés