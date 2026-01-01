Déployez PicoShare en un clic.
Partage de fichiers auto-hébergé minimaliste avec des liens à expiration, des téléchargements par des invités et sans limites de taille de fichier.
Sélectionnez un forfait VPS pour PicoShare
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec PicoShare
PicoShare est un service de partage de fichiers open-source et minimaliste, conçu pour faire une chose et la faire bien : télécharger un fichier et partager un lien de téléchargement direct. Contrairement aux plateformes complètes de stockage cloud, PicoShare n'a pas de hiérarchie de dossiers, pas de comptes multi-utilisateurs et pas de quotas de stockage — juste une seule phrase secrète partagée qui protège l'interface d'administration et une URL publique claire pour chaque fichier que vous partagez. Les liens peuvent être configurés pour expirer après une période de temps configurable ou un certain nombre de téléchargements, et les liens de téléchargement invités permettent aux contributeurs externes de soumettre des fichiers à votre serveur sans avoir besoin d'un compte.
Héberger PicoShare sur votre VPS signifie que les fichiers partagés sont stockés sur votre propre infrastructure, sans plateforme tierce entre vous et vos destinataires, et qu'aucun fichier n'est rejeté pour être trop volumineux.
Caractéristiques principales de PicoShare
Liens de partage à expiration
Définissez l'expiration des liens après une période spécifique ou un certain nombre de téléchargements, afin que les fichiers partagés soient automatiquement supprimés une fois qu'ils ont rempli leur fonction.
Liens de téléversement d'invités
Générez des liens de téléchargement uniques ou réutilisables afin que des collaborateurs externes puissent soumettre des fichiers à votre serveur sans créer de compte ni voir vos autres fichiers.
Aucune limite de taille de fichier
PicoShare n'impose aucune restriction sur la taille ou le type de fichier, vous pouvez donc partager de grandes vidéos, des images disque ou des archives que les services cloud rejetteraient.
Zéro dépendances externes
SQLite stocke toutes les métadonnées localement — pas de serveur de base de données, pas de Redis, pas de travailleurs en arrière-plan — ce qui fait que l'ensemble du déploiement est un conteneur unique.
URL de téléchargement direct
Chaque fichier partagé obtient une URL de téléchargement direct propre et permanente afin que les destinataires puissent télécharger sans naviguer dans une interface web ni se connecter.
Pourquoi exécuter PicoShare sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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