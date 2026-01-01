Déployez phpBB en un clic.
Forum de discussion PHP open-source classique pour la création de forums de discussion structurés et de communautés en ligne.
Sélectionnez un forfait VPS pour phpBB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec phpBB
phpBB est la plateforme de forum open-source la plus utilisée sur le web, alimentant des centaines de milliers de communautés depuis plus de deux décennies. Construit en PHP avec un accent sur les structures traditionnelles de catégories et de sous-forums, il donne aux modérateurs un contrôle granulaire sur les permissions, les groupes d'utilisateurs et le flux de discussion sans dépendre des services cloud ou des licences par siège.
L'auto-hébergement de phpBB sur votre propre VPS garde chaque publication, compte utilisateur et pièce jointe sous votre contrôle, avec un accès complet à la base de données, au système de fichiers et aux milliers d'extensions et de styles gratuits maintenus par la communauté phpBB.
Caractéristiques principales de phpBB
Autorisations granulaires
Configurez les droits de lecture, de publication et et de modération par forum, groupe d'utilisateurs ou compte individuel pour un contrôle communautaire précis.
Écosystème d'extensions
Des milliers d'extensions communautaires gratuites ajoutent des outils de référencement, l'anti-spam, la connexion sociale et bien plus encore sans toucher au code source.
Styles et thèmes personnalisés
Échangez le style prosilver par défaut contre des thèmes communautaires ou créez un look personnalisé à l'aide du système de modèles basé sur Twig de phpBB.
Outils de modération intégrés
Avertir, bannir, verrouiller, diviser et fusionner des sujets avec un panneau de contrôle de modérateur dédié et une journalisation d'audit détaillée.
Support multilingue
Plus de 60 packs linguistiques officiels vous permettent d'utiliser des forums dans votre langue maternelle ou d'héberger des communautés multilingues.
BBCode et pièces jointes
Le formatage BBCode classique ainsi que les pièces jointes de fichiers et d'images permettent aux publications de rester familières aux utilisateurs de longue date des forums.
Pourquoi exécuter phpBB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés