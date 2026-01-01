Déployez Pgweb en un clic.
Navigateur PostgreSQL léger basé sur le web, sans aucune dépendance, pour une exploration instantanée de la base de données depuis n'importe quel navigateur moderne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pgweb
Pgweb est un navigateur de base de données PostgreSQL moderne et multiplateforme, construit avec Go et distribué sous forme de binaire unique sans aucune dépendance externe. Il offre une interface web épurée pour parcourir les schémas, exécuter des requêtes SQL personnalisées et exporter des données — sans la complexité des suites de gestion de bases de données traditionnelles.
Le déploiement de Pgweb sur votre VPS offre à toute votre équipe un navigateur de base de données centralisé et toujours accessible, sécurisé par une authentification HTTP de base. Il fonctionne aux côtés de vos instances PostgreSQL sur un réseau privé, offrant un accès sécurisé aux requêtes ad hoc sans exposer les identifiants bruts de la base de données aux développeurs.
Caractéristiques principales de Pgweb
Zéro dépendances
Le déploiement binaire unique signifie que vous pouvez commencer à parcourir les bases de données PostgreSQL en quelques secondes sans aucune bibliothèque d'exécution ni aucun paquet système requis.
Support multi-session
Connectez-vous et basculez entre plusieurs bases de données PostgreSQL simultanément, facilitant la comparaison des données entre les environnements.
Exportation des données
Exportez les résultats de tables et de requêtes directement au format CSV, JSON ou XML pour analyse dans des tableurs et des outils de veille stratégique.
Connexions de tunnel SSH
Connectez-vous en toute sécurité à des bases de données distantes via des tunnels SSH sans exposer publiquement les ports PostgreSQL ni modifier les règles de pare-feu.
Historique des requêtes
Suit automatiquement les instructions précédemment exécutées afin que vous puissiez rapidement rappeler et réutiliser des requêtes complexes sans avoir à les retaper.
Pourquoi exécuter Pgweb sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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