Déployez pgBackWeb en un clic.
Interface web open-source pour la planification et la surveillance des sauvegardes PostgreSQL sur plusieurs bases de données et destinations de stockage.
Sélectionnez un forfait VPS pour pgBackWeb
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec pgBackWeb
pgBackWeb est un gestionnaire de sauvegarde PostgreSQL open-source doté d'une interface web pour la planification, l'exécution et la surveillance des tâches de sauvegarde sur plusieurs bases de données et destinations de stockage. Contrairement aux outils en ligne de commande qui nécessitent des connaissances en script shell, pgBackWeb vous permet de configurer les planifications, les politiques de rétention et les destinations de stockage entièrement via un navigateur.
L'auto-hébergement de pgBackWeb sur votre propre VPS maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants de base de données sous votre contrôle total. Tous les identifiants stockés sont chiffrés à l'aide d'une clé que vous fournissez, et les sauvegardes sont stockées dans un espace de stockage que vous possédez — qu'il s'agisse d'un disque local ou d'un stockage d'objets compatible S3 que vous configurez.
Caractéristiques principales de pgBackWeb
Support multi-bases de données
Connectez et planifiez des sauvegardes pour plusieurs bases de données PostgreSQL à partir d'un tableau de bord unique sans fichiers de configuration séparés par base de données.
Stockage compatible S3
Envoyez les archives de sauvegarde vers AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, ou tout point de terminaison compatible S3, en plus du stockage local.
Tâches de sauvegarde programmées
Définissez des planifications de sauvegarde récurrentes avec des politiques de rétention configurables pour supprimer automatiquement les anciennes archives et contrôler les coûts de stockage.
Identifiants chiffrés
Tous les mots de passe de base de données et les clés d'accès au stockage sont chiffrés au repos à l'aide d'une clé privée que vous contrôlez — jamais stockés en texte clair.
Suivi de l'historique des sauvegardes
Chaque exécution de sauvegarde est enregistrée avec le statut, la durée et la taille du fichier afin que vous sachiez immédiatement quand une tâche échoue.
Pourquoi exécuter pgBackWeb sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise