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Plateforme open source de supervision et de gestion de bases de données prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) est une plateforme gratuite et open source conçue spécifiquement pour l'observabilité des bases de données. Elle collecte les métriques, les analyses de requêtes et les données de performance de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL, puis présente toutes ces informations dans des tableaux de bord Grafana pré-configurés avec une exploration approfondie par requête. PMM intègre un moteur d'analyse de requêtes (QAN) qui identifie les requêtes lentes, explique les plans d'exécution et suit les empreintes de requêtes au fil du temps, offrant ainsi aux administrateurs de bases de données la visibilité nécessaire pour optimiser les performances sans outils tiers.

L'auto-hébergement de PMM sur votre VPS maintient les identifiants de base de données sensibles et les données de requêtes entièrement au sein de votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par hôte, pas de frais de sortie de cloud et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur — juste un contrôle total sur les périodes de rétention, les seuils d'alerte et la personnalisation des tableaux de bord.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Percona PMM

Prise en charge multi-bases de données

Surveillez MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL depuis une interface unique sans déployer de piles de surveillance distinctes par type de base de données.

Analyses de requêtes

Identifiez et analysez les requêtes les plus lentes et les plus gourmandes en ressources grâce aux décompositions de plans d'exécution et au suivi historique des empreintes.

Tableaux de bord préconçus

Des dizaines de tableaux de bord Grafana sont disponibles par défaut, couvrant les mécanismes internes d'InnoDB, le décalage de réplication, l'oplog de MongoDB et l'activité de nettoyage de PostgreSQL.

Alertes intégrées

Définissez des alertes basées sur des seuils pour le délai de réplication, l'utilisation du disque, les requêtes lentes et la saturation des connexions avec Percona Alerting intégré.

Conseillers en menaces de sécurité

Les contrôles de sécurité automatisés des bases de données signalent les risques de configuration tels que l'authentification manquante, les mots de passe faibles et les interfaces d'administration exposées.

Contrôle de la conservation des données

Configurez indépendamment les périodes de rétention et la résolution des métriques pour équilibrer l'utilisation du stockage par rapport à la granularité dont vous avez besoin pour la planification de la capacité.

Pourquoi exécuter Percona PMM sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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