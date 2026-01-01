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Système de billetterie et de support technique open source pour la gestion des demandes des clients, des problèmes informatiques internes et des flux de travail d'équipe.

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KVM 1
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Peppermint

Peppermint est une solution open-source de billetterie et de service d'assistance conçue comme une alternative légère à Zendesk et Jira. Elle offre aux équipes de support, aux départements informatiques et aux petites entreprises une file d'attente claire pour enregistrer les demandes des clients, suivre les problèmes internes et collaborer sur les résolutions sans frais de licence par agent ni envoi de données de conversation sensibles à un fournisseur SaaS tiers.

L'auto-hébergement de Peppermint sur votre propre VPS vous permet de garder chaque ticket, dossier client et note interne sous votre contrôle. Le backend PostgreSQL inclus assure un stockage durable de l'historique des tickets, tandis qu'un carnet de notes personnel en markdown avec des listes de tâches offre à chaque agent un espace privé pour organiser son propre travail en parallèle de la file d'attente partagée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Peppermint

Éditeur de tickets Markdown

Rédigez des tickets et des réponses dans un éditeur Markdown enrichi avec des pièces jointes afin que les conversations conservent la mise en forme, les blocs de code et les captures d'écran.

Carnets personnels

Chaque agent dispose d'un carnet privé basé sur Markdown, avec des listes de tâches, pour suivre son travail individuel en parallèle de la file d'attente de tickets partagée.

Journal de l'historique du client

Chaque interaction avec un client est enregistrée dans son profil, donnant aux agents le contexte complet des demandes passées avant de répondre à une nouvelle.

Accès basé sur les rôles

Les autorisations de rôle granulaires permettent aux administrateurs de contrôler quels agents peuvent consulter, commenter ou résoudre des catégories de tickets spécifiques.

Intégration de l'API REST

Une API REST documentée vous permet de pousser des tickets depuis des outils de supervision, de synchroniser des données avec des CRM, ou de créer des tableaux de bord personnalisés sur Peppermint.

Interface réactive

L'interface utilisateur est conçue pour des écrans allant du mobile à la 4K, afin que les agents puissent trier les tickets depuis n'importe quel appareil sans perdre en convivialité.

Pourquoi exécuter Peppermint sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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