Déployez Penpot en un clic.
Plateforme de conception et de prototypage UI/UX open source, basée sur les standards web pour les designers et les développeurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Penpot
Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage open source conçue spécifiquement pour la collaboration inter-domaines entre designers et développeurs. Contrairement aux alternatives propriétaires qui enferment les équipes dans des modèles d'abonnement et des écosystèmes fermés, Penpot est basé sur des standards web ouverts, produit du SVG natif et génère du code prêt pour CSS que les développeurs peuvent utiliser directement dans leurs projets.
L'auto-hébergement de Penpot sur votre propre VPS maintient tous les fichiers de conception, le travail client et la propriété intellectuelle exclusivement sur vos serveurs — sans frais par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec un contrôle total sur votre infrastructure de conception et vos données.
Caractéristiques principales de Penpot
Collaboration en temps réel
Plusieurs designers peuvent travailler sur le même fichier simultanément avec la présence de curseurs, des commentaires en ligne et des mises à jour en temps réel.
Sortie SVG native
Chaque design s'exporte au format SVG standard avec des propriétés CSS que les développeurs peuvent copier directement dans le code, éliminant ainsi les incertitudes lors du transfert.
Système de composants
Créez des systèmes de conception évolutifs avec des composants réutilisables, des variantes, des surcharges imbriquées et des bibliothèques partagées sur l'ensemble des projets.
Prototypage interactif
Créez des prototypes cliquables avec des transitions, des superpositions et des comportements de défilement pour tester et valider les parcours utilisateurs avant le développement.
Passation de développement
Le panneau d'inspection expose les valeurs CSS, les dimensions et les ressources, permettant aux développeurs d'obtenir des spécifications précises sans avoir besoin d'accéder à l'outil de conception.
Écosystème de plugins
Étendez Penpot avec une API de plugin JavaScript pour créer des flux de travail personnalisés et l'intégrer à votre chaîne d'outils de conception existante.
Pourquoi exécuter Penpot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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