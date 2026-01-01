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Plateforme open-source de facturation et de gestion des abonnements conçue pour les entreprises d'hébergement, avec des intégrations Stripe, PayPal et de provisionnement automatique.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Paymenter

Paymenter est une plateforme de facturation open-source conçue spécifiquement pour les sociétés d'hébergement et les fournisseurs de services qui ont besoin d'une gestion professionnelle des abonnements sans frais par transaction ni coûts de licence propriétaires. Elle gère l'intégralité du cycle de vie du client — de la mise à disposition des services à la génération des factures et au recouvrement des paiements — avec des intégrations natives pour Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk et DirectAdmin. Construit sur Laravel avec un tableau de bord d'administration épuré, Paymenter offre aux entreprises d'hébergement la flexibilité de personnaliser chaque aspect de leur expérience de facturation.

L'auto-hébergement de Paymenter sur votre VPS signifie aucune majoration de transaction, aucune limite de clients et un contrôle total sur la plateforme. MariaDB et Redis fonctionnent localement pour des expériences de paiement rapides et des opérations d'administration réactives, tandis que la licence MIT vous permet de modifier et d'étendre la plateforme pour qu'elle corresponde exactement à votre modèle commercial.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Paymenter

Gestion des abonnements

Gérez la facturation récurrente avec des cycles flexibles, des rappels de renouvellement automatiques et la proratisation afin que les clients soient toujours facturés avec précision pour les services qu'ils utilisent.

Approvisionnement automatique

Les nouvelles commandes de service provisionnent automatiquement les ressources via les intégrations Pterodactyl, cPanel, Plesk ou DirectAdmin, éliminant ainsi la configuration manuelle entre le paiement et la livraison.

Plusieurs passerelles de paiement

Acceptez les paiements via Stripe, PayPal et Mollie prêts à l'emploi, offrant aux clients les options de paiement qu'ils préfèrent sans nécessiter de travail d'intégration personnalisé.

Portail client en libre-service

Les clients gèrent leurs propres services, factures et détails de compte via un portail personnalisé, réduisant ainsi le volume de tickets de support pour les questions de facturation courantes.

Système de plugins extensible

Ajoutez des intégrations personnalisées, des passerelles de paiement et des modules de provisionnement via l'architecture de plugins sans modifier le code de base de la plateforme.

Pourquoi exécuter Paymenter sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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