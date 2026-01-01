Déployez Paymenter en un clic.
Plateforme open-source de facturation et de gestion des abonnements conçue pour les entreprises d'hébergement, avec des intégrations Stripe, PayPal et de provisionnement automatique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Paymenter
Paymenter est une plateforme de facturation open-source conçue spécifiquement pour les sociétés d'hébergement et les fournisseurs de services qui ont besoin d'une gestion professionnelle des abonnements sans frais par transaction ni coûts de licence propriétaires. Elle gère l'intégralité du cycle de vie du client — de la mise à disposition des services à la génération des factures et au recouvrement des paiements — avec des intégrations natives pour Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk et DirectAdmin. Construit sur Laravel avec un tableau de bord d'administration épuré, Paymenter offre aux entreprises d'hébergement la flexibilité de personnaliser chaque aspect de leur expérience de facturation.
L'auto-hébergement de Paymenter sur votre VPS signifie aucune majoration de transaction, aucune limite de clients et un contrôle total sur la plateforme. MariaDB et Redis fonctionnent localement pour des expériences de paiement rapides et des opérations d'administration réactives, tandis que la licence MIT vous permet de modifier et d'étendre la plateforme pour qu'elle corresponde exactement à votre modèle commercial.
Caractéristiques principales de Paymenter
Gestion des abonnements
Gérez la facturation récurrente avec des cycles flexibles, des rappels de renouvellement automatiques et la proratisation afin que les clients soient toujours facturés avec précision pour les services qu'ils utilisent.
Approvisionnement automatique
Les nouvelles commandes de service provisionnent automatiquement les ressources via les intégrations Pterodactyl, cPanel, Plesk ou DirectAdmin, éliminant ainsi la configuration manuelle entre le paiement et la livraison.
Plusieurs passerelles de paiement
Acceptez les paiements via Stripe, PayPal et Mollie prêts à l'emploi, offrant aux clients les options de paiement qu'ils préfèrent sans nécessiter de travail d'intégration personnalisé.
Portail client en libre-service
Les clients gèrent leurs propres services, factures et détails de compte via un portail personnalisé, réduisant ainsi le volume de tickets de support pour les questions de facturation courantes.
Système de plugins extensible
Ajoutez des intégrations personnalisées, des passerelles de paiement et des modules de provisionnement via l'architecture de plugins sans modifier le code de base de la plateforme.
Pourquoi exécuter Paymenter sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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