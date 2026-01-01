Déployez Pastefy en un clic.
Pastebin auto-hébergé avec coloration syntaxique pour plus de 100 langages, organisation par dossiers, protection par mot de passe et une API REST pour un accès programmatique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pastefy
Pastefy est une plateforme pastebin auto-hébergée qui offre aux développeurs et aux équipes une alternative privée et riche en fonctionnalités aux services publics de partage de code. Avec la coloration syntaxique pour plus de 100 langages de programmation, l'organisation en dossiers pour les collections d'extraits, les pastes protégés par mot de passe et l'expiration configurable, il couvre tous les scénarios de partage de code sans envoyer de contenu sensible à des serveurs tiers. Une API REST permet la création programmatique d'extraits à partir de pipelines CI, d'éditeurs et de scripts d'automatisation.
L'auto-hébergement de Pastefy sur votre VPS maintient les clés API, les identifiants de base de données, les configurations internes et la logique propriétaire entièrement au sein de votre infrastructure. Vous éliminez les limites de taille et de débit des services pastebin publics et obtenez la capacité d'appliquer des politiques de rétention de données personnalisées qui satisfont aux exigences de sécurité et de conformité de votre organisation.
Caractéristiques principales de Pastefy
Coloration syntaxique
Prend en charge plus de 100 langages de programmation et de balisage avec une coloration syntaxique précise, rendant le code complexe lisible lors des révisions, des sessions de débogage et de la programmation en binôme.
Notes protégées par mot de passe
Verrouillez les extraits sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires autorisés puissent consulter les identifiants, les fichiers de configuration ou le code propriétaire partagés lors du dépannage.
Organisation des dossiers
Regroupez les extraits de code associés dans des dossiers et maintenez des collections organisées de modèles réutilisables, d'exemples de configuration et d'implémentations de référence.
Expiration du collage
Définissez des délais d'expiration afin que les informations de débogage sensibles, les jetons temporaires et les journaux d'incidents soient automatiquement supprimés sans nécessiter de nettoyage manuel.
Accès à l'API REST
Créez et récupérez des extraits par programme depuis des pipelines CI/CD, des plugins d'éditeur et des scripts d'automatisation grâce à une API REST simple.
Pourquoi exécuter Pastefy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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