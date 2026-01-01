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Service open-source pour le partage de mots de passe, de fichiers et de liens via des URL autodestructrices qui expirent après un certain nombre de vues ou un certain temps.

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2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Password Pusher

Password Pusher est une application open-source qui remplace l'habitude dangereuse d'envoyer des identifiants par e-mail ou par message en texte clair. Au lieu d'envoyer le secret directement, vous générez une URL à usage unique qui délivre la charge utile une seule fois, puis se supprime en fonction du nombre de vues, du temps écoulé, ou des deux. Les mots de passe, les fichiers, les URL et les codes QR sont tous pris en charge, et chaque envoi peut nécessiter une phrase secrète supplémentaire avant d'être révélé.

L'auto-hébergement de Password Pusher sur votre propre VPS maintient chaque secret au sein de l'infrastructure que vous contrôlez — aucun SaaS tiers ne lit, n'enregistre ou ne conserve vos identifiants partagés, et la piste d'audit complète reste sur votre serveur avec les données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Password Pusher

Liens auto-destructeurs

Les URLs à usage unique expirent après un nombre de vues configuré ou une fenêtre de temps, de sorte que les secrets ne peuvent pas être relus ou divulgués depuis les boîtes de réception.

Protection par phrase secrète

Ajoutez une phrase secrète distincte en plus du lien afin qu'une URL interceptée seule ne suffise pas à révéler le secret.

Fichiers et Codes QR

Envoyez des mots de passe, des fichiers, des URL et des codes QR via le même flux de livraison audité, avec des politiques d'expiration par type.

Journalisation d'audit complète

Suivez la création, la récupération et l'identité du spectateur pour chaque push, avec des comptes optionnels et une authentification à deux facteurs pour le tableau de bord.

Branding personnalisé

Personnalisez l'interface utilisateur avec votre propre titre, slogan, thème et pied de page pour les équipes internes ou les déploiements destinés aux clients.

API JSON

Intégrez le partage de mots de passe dans des scripts, des pipelines CI ou des outils internes via l'API JSON v2 documentée.

Pourquoi exécuter Password Pusher sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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