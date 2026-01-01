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Gestionnaire de mots de passe d'équipe open source, conçu pour la collaboration, avec chiffrement de bout en bout et confidentialité auto-hébergée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Passbolt

Passbolt est un gestionnaire de mots de passe open-source conçu pour les équipes qui ont besoin de stocker, partager et auditer les identifiants en toute sécurité. Chaque mot de passe est chiffré de bout en bout à l'aide d'OpenPGP avant de quitter le navigateur — le serveur ne voit jamais vos secrets en texte clair. Contrairement aux coffres-forts à usage général, Passbolt est conçu dès le départ pour la collaboration : vous pouvez partager des mots de passe individuels ou des dossiers entiers avec des collègues sans jamais exposer la clé sous-jacente.

L'auto-hébergement de Passbolt sur votre propre VPS signifie que votre base de données d'identifiants ne touche jamais un serveur tiers. Vous contrôlez les clés de chiffrement, les journaux d'accès et la politique de conservation des données — une exigence essentielle pour les équipes soumises à des obligations de conformité telles que SOC 2, ISO 27001 ou GDPR.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Passbolt

Chiffrement de bout en bout

Tous les mots de passe sont chiffrés avec OpenPGP dans le navigateur avant d'être envoyés au serveur, de sorte que l'hôte n'a jamais accès aux secrets en texte clair.

Partage granulaire

Partagez des mots de passe individuels ou des dossiers avec des utilisateurs ou des groupes spécifiques, avec des contrôles d'accès en lecture ou en écriture par permission.

Journal d'audit complet

Chaque accès, partage, copie et mise à jour est enregistré avec un horodatage et l'identité de l'utilisateur, offrant aux équipes de sécurité un historique complet de l'activité des identifiants.

Extension de navigateur

Les extensions officielles pour Chrome et Firefox remplissent automatiquement les identifiants sur les sites correspondants directement depuis le coffre-fort, sans exposer les mots de passe dans le presse-papiers.

API REST et CLI

Une API REST complète et un outil CLI officiel permettent aux équipes DevOps d'intégrer Passbolt dans des scripts de provisionnement, des pipelines CI/CD et des flux de travail de rotation des secrets.

Pourquoi exécuter Passbolt sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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