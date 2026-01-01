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Lac de données d'observabilité haute performance pour les logs, les métriques et les traces, construit en Rust et basé sur Apache Parquet.

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KVM 1
170,99MAD
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Parseable

Parseable est un lac de données d'observabilité open source conçu spécifiquement pour les journaux, les métriques et les traces. Écrit en Rust et stockant les données dans Apache Parquet, il ingère des volumes élevés de télémétrie à une fraction du coût des piles de journalisation traditionnelles tout en maintenant des performances de requête rapides grâce à une mise en cache intelligente et un stockage en colonnes.

L'auto-hébergement de Parseable sur un VPS vous offre un backend d'observabilité complet sous votre propre contrôle : une API d'ingestion HTTP compatible avec OpenTelemetry, un moteur de requête intégré avec prise en charge SQL, des tableaux de bord, des alertes et un accès basé sur les rôles — le tout sans frais d'ingestion par Go, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, ni envoi de données de journal sensibles à des fournisseurs SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Parseable

Stockage natif Parquet

Stockez les événements ingérés sous forme de fichiers Apache Parquet colonnaires pour des requêtes analytiques rapides et une compression spectaculaire par rapport au JSON brut.

Prêt pour OpenTelemetry

Acceptez les journaux, les métriques et les traces via le protocole OpenTelemetry afin que les collecteurs et SDK existants puissent envoyer des données sans modification de code.

Moteur de requête SQL

Interrogez la télémétrie avec un SQL ANSI familier sur n'importe quelle plage de temps, avec une réponse en moins d'une seconde sur les champs indexés et les analyses partitionnées.

Tableaux de bord intégrés

Créez des tableaux de bord interactifs et des requêtes enregistrées directement dans Parseable sans avoir à ajouter un outil de visualisation séparé.

Alertes et RBAC

Définissez des alertes basées sur des seuils sur les flux de journaux et accordez un accès ciblé aux équipes via le contrôle d'accès basé sur les rôles sur les flux et les locataires.

Fidélisation rentable

Le cache intelligent et le stockage hiérarchisé maintiennent les données récentes à chaud pour les requêtes, tandis que les partitions plus anciennes restent compressées sur le disque pour une conservation à long terme.

Pourquoi exécuter Parseable sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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