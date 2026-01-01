Déployez Parseable en un clic.
Lac de données d'observabilité haute performance pour les logs, les métriques et les traces, construit en Rust et basé sur Apache Parquet.
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Ce que vous pouvez construire avec Parseable
Parseable est un lac de données d'observabilité open source conçu spécifiquement pour les journaux, les métriques et les traces. Écrit en Rust et stockant les données dans Apache Parquet, il ingère des volumes élevés de télémétrie à une fraction du coût des piles de journalisation traditionnelles tout en maintenant des performances de requête rapides grâce à une mise en cache intelligente et un stockage en colonnes.
L'auto-hébergement de Parseable sur un VPS vous offre un backend d'observabilité complet sous votre propre contrôle : une API d'ingestion HTTP compatible avec OpenTelemetry, un moteur de requête intégré avec prise en charge SQL, des tableaux de bord, des alertes et un accès basé sur les rôles — le tout sans frais d'ingestion par Go, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, ni envoi de données de journal sensibles à des fournisseurs SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Parseable
Stockage natif Parquet
Stockez les événements ingérés sous forme de fichiers Apache Parquet colonnaires pour des requêtes analytiques rapides et une compression spectaculaire par rapport au JSON brut.
Prêt pour OpenTelemetry
Acceptez les journaux, les métriques et les traces via le protocole OpenTelemetry afin que les collecteurs et SDK existants puissent envoyer des données sans modification de code.
Moteur de requête SQL
Interrogez la télémétrie avec un SQL ANSI familier sur n'importe quelle plage de temps, avec une réponse en moins d'une seconde sur les champs indexés et les analyses partitionnées.
Tableaux de bord intégrés
Créez des tableaux de bord interactifs et des requêtes enregistrées directement dans Parseable sans avoir à ajouter un outil de visualisation séparé.
Alertes et RBAC
Définissez des alertes basées sur des seuils sur les flux de journaux et accordez un accès ciblé aux équipes via le contrôle d'accès basé sur les rôles sur les flux et les locataires.
Fidélisation rentable
Le cache intelligent et le stockage hiérarchisé maintiennent les données récentes à chaud pour les requêtes, tandis que les partitions plus anciennes restent compressées sur le disque pour une conservation à long terme.
Pourquoi exécuter Parseable sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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