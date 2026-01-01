Déployez Para en un clic.
Framework backend open-source fournissant une API REST JSON pour la persistance d'objets, la recherche en texte intégral et la multi-location.
Sélectionnez un forfait VPS pour Para
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Para
Para est un framework backend évolutif et open-source qui gère la persistance des objets, la recherche en texte intégral, la mise en cache et l'authentification afin que les développeurs puissent se concentrer sur la création de leur application plutôt que sur son infrastructure. Il expose tout via une API REST JSON propre, sécurisée avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, prête à servir n'importe quelle interface utilisateur, application mobile ou service.
La configuration par défaut fonctionne de manière entièrement autonome avec une base de données H2 intégrée et un moteur de recherche Lucene — aucune base de données externe n'est requise. L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre une API backend privée sans frais par requête, un contrôle total des données et la prise en charge de plugins qui intègrent PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à mesure que vos besoins évoluent.
Caractéristiques principales de Para
Persistance des objets JSON
Stockez, récupérez et interrogez n'importe quel objet via une API REST propre, soutenue par une couche de base de données enfichable prenant en charge H2, PostgreSQL, MySQL et MongoDB.
Recherche intégrée
La recherche en texte intégral basée sur Lucene fonctionne dès l'installation, sans configuration supplémentaire, permettant une recherche instantanée sur tous les objets stockés.
Architecture multi-locataire
Isolez les données par application grâce à la multi-location intégrée — chaque application dispose de sa propre table, de son propre index de recherche et de son propre espace de noms de cache.
Authentification JWT
Authentifiez les requêtes API avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, avec gestion des utilisateurs intégrée et prise en charge de la connexion sociale.
Écosystème de plugins
Remplacez les backends H2 et Lucene par défaut par PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ou Hazelcast à l'aide de plugins officiels à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi exécuter Para sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.