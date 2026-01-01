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Framework backend open-source fournissant une API REST JSON pour la persistance d'objets, la recherche en texte intégral et la multi-location.

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KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
362,99MAD
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Para

Para est un framework backend évolutif et open-source qui gère la persistance des objets, la recherche en texte intégral, la mise en cache et l'authentification afin que les développeurs puissent se concentrer sur la création de leur application plutôt que sur son infrastructure. Il expose tout via une API REST JSON propre, sécurisée avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, prête à servir n'importe quelle interface utilisateur, application mobile ou service.

La configuration par défaut fonctionne de manière entièrement autonome avec une base de données H2 intégrée et un moteur de recherche Lucene — aucune base de données externe n'est requise. L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre une API backend privée sans frais par requête, un contrôle total des données et la prise en charge de plugins qui intègrent PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à mesure que vos besoins évoluent.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Para

Persistance des objets JSON

Stockez, récupérez et interrogez n'importe quel objet via une API REST propre, soutenue par une couche de base de données enfichable prenant en charge H2, PostgreSQL, MySQL et MongoDB.

Recherche intégrée

La recherche en texte intégral basée sur Lucene fonctionne dès l'installation, sans configuration supplémentaire, permettant une recherche instantanée sur tous les objets stockés.

Architecture multi-locataire

Isolez les données par application grâce à la multi-location intégrée — chaque application dispose de sa propre table, de son propre index de recherche et de son propre espace de noms de cache.

Authentification JWT

Authentifiez les requêtes API avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, avec gestion des utilisateurs intégrée et prise en charge de la connexion sociale.

Écosystème de plugins

Remplacez les backends H2 et Lucene par défaut par PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ou Hazelcast à l'aide de plugins officiels à mesure que vos besoins augmentent.

Pourquoi exécuter Para sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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