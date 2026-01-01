Déployez PairDrop en un clic.
Alternative à AirDrop basée sur navigateur pour des transferts de fichiers instantanés de pair à pair entre n'importe quel appareil de votre réseau, sans installation d'application requise.
Sélectionnez un forfait VPS pour PairDrop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PairDrop
PairDrop est une plateforme de partage de fichiers moderne, basée sur le web, qui offre des transferts de style AirDrop à chaque appareil et système d'exploitation. Grâce à la technologie WebRTC, les fichiers voyagent directement de l'expéditeur au destinataire sans toucher le serveur — le VPS ne fait que coordonner la connexion. Ouvrez l'interface web sur n'importe quel appareil, voyez qui d'autre est sur le réseau et envoyez des fichiers en un seul clic. Pas de comptes, pas d'applications, pas de limites de taille.
L'auto-hébergement de PairDrop offre à votre domicile ou à votre bureau un hub de partage de fichiers permanent et toujours accessible, protégé par HTTPS via Traefik. Les fichiers ne transitent jamais par un stockage tiers, les transferts s'effectuent à pleine vitesse sur le réseau local, et l'approche auto-hébergée signifie qu'il n'y a pas de coûts par fichier ou de bande passante, quelle que soit la quantité partagée par votre équipe.
Caractéristiques principales de PairDrop
Pair à pair via WebRTC
Les fichiers sont transférés directement entre les appareils à pleine vitesse réseau — le serveur ne fait qu'intermédier la connexion, ainsi vos données ne sont jamais stockées dans un espace de stockage intermédiaire.
Aucune installation requise
Fonctionne sur n'importe quel navigateur moderne sous Windows, macOS, Linux, iOS et Android — les utilisateurs n'ont qu'à visiter l'URL et commencer à partager immédiatement.
Découverte automatique des périphériques
Les appareils sur le même réseau apparaissent automatiquement dans l'interface, ce qui facilite la sélection d'un destinataire sans avoir à saisir d'adresses ou de codes d'appairage.
Aucune limite de fichiers
PairDrop n'impose aucune restriction de taille de fichier ni de filtre de type, vous pouvez donc partager n'importe quoi, des petits extraits de texte aux fichiers vidéo volumineux, sans contournement.
Jumelage de code QR
Scannez un code QR pour connecter instantanément les appareils mobiles, éliminant le besoin de saisir des adresses réseau lors du partage entre téléphones et ordinateurs.
Pourquoi exécuter PairDrop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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