Déployez ownCloud en un clic.
Plateforme de synchronisation et de partage de fichiers open source qui vous offre un cloud privé pour vos documents, photos et données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ownCloud
ownCloud est une plateforme auto-hébergée de synchronisation et de partage de fichiers qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation entre appareils, partage avec des collaborateurs — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.
Utilisé par des entreprises, des universités et des particuliers soucieux de leur vie privée dans le monde entier, ownCloud prend en charge le versionnement de fichiers, les permissions de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.
Caractéristiques principales de ownCloud
Synchronisation multi-appareils
Les clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, ainsi que les applications iOS et Android, synchronisent automatiquement les fichiers sur tous vos appareils.
Partage de fichiers granulaire
Partagez des fichiers et des dossiers avec des utilisateurs internes ou des invités externes, avec des contrôles sur les autorisations de consultation, de modification, de repartage et les dates d'expiration des liens.
Gestion de versions de fichiers
Chaque modification de fichier crée une nouvelle version que vous pouvez parcourir et restaurer, protégeant contre les écrasements accidentels et la perte de données.
Accès WebDAV
Montez ownCloud comme un lecteur réseau sur n'importe quel système d'exploitation en utilisant le serveur WebDAV intégré sans installer de client de synchronisation dédié.
Place de marché d'applications
Étendez les fonctionnalités avec des applications pour l'édition de documents bureautiques, l'analyse antivirus, l'authentification LDAP et la connexion à deux facteurs depuis la place de marché ownCloud.
Pourquoi exécuter ownCloud sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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